Tento produkt už nie je dostupný
FC8056/01
Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
Náhradná súprava na okamžité použitie s dvoma umývateľnými a opätovne použiteľnými podložkami z mikrovlákna. Aktívny filter proti vodnému kameňu predĺži životnosť vysávacieho parného systému Philips SteamPlus.
2 umývateľné kefy z mikrovlákien
1 aktívny filter proti vodnému kameňu
Výmena každých 6 mesiacov
Kompatibilný s FC7020...21
2 umývateľné a odolné mikrovláknové podložky sú súčasťou balenia. Mäkký mikrovláknový materiál jemne uvoľňuje, nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty, čím ich odstráni účinne, no zároveň jemne. Mikrovláknové podložky možno prať v práčke a jednoducho sa skladajú a nasadzujú. Na dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia s vysávacím parným systémom SteamPlus odporúčame vymieňať podložky každých 6 mesiacov.
Systém SteamPlus je špeciálne navrhnutý na použitie s vodou z vodovodu. Jeho aktívny filter proti vodnému kameňu automaticky odstraňuje vodný kameň z vody. Aktívny filter proti vodnému kameňu odporúčame vymieňať aspoň každých 6 mesiacov, aby ste sa mohli počas celej životnosti zariadenia tešiť z vynikajúcich výsledkov. Jednoduchou výmenou filtra, ktorý sa nachádza pod zásobníkom na vodu, predĺžite životnosť svojho vysávacieho parného systému SteamPlus.
1.0
z 5
1
Recenzia
varga68
19/04/2018
Magyarország
Nem éri meg az árát
Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép