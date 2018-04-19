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  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
  • Žiarivo čisté podlahy vďaka pare

Tento produkt už nie je dostupný

Steam PlusVysávací systém s čistením parou

FC8056/01

1

| (1) Recenzia

Žiarivo čisté podlahy vďaka pare

Náhradná súprava na okamžité použitie s dvoma umývateľnými a opätovne použiteľnými podložkami z mikrovlákna. Aktívny filter proti vodnému kameňu predĺži životnosť vysávacieho parného systému Philips SteamPlus.

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Kompatibilné s parným čističom SteamPlus FC7020

Žiarivo čisté podlahy vďaka pare

  • 2 umývateľné kefy z mikrovlákien

  • 1 aktívny filter proti vodnému kameňu

  • Výmena každých 6 mesiacov

  • Kompatibilný s FC7020...21

Jednoduchá výmena a pripevnenie

Jednoduchá výmena a pripevnenie

2 umývateľné a odolné mikrovláknové podložky sú súčasťou balenia. Mäkký mikrovláknový materiál jemne uvoľňuje, nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty, čím ich odstráni účinne, no zároveň jemne. Mikrovláknové podložky možno prať v práčke a jednoducho sa skladajú a nasadzujú. Na dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia s vysávacím parným systémom SteamPlus odporúčame vymieňať podložky každých 6 mesiacov.

Predĺžte životnosť vášho čističa SteamPlus

Predĺžte životnosť vášho čističa SteamPlus

Systém SteamPlus je špeciálne navrhnutý na použitie s vodou z vodovodu. Jeho aktívny filter proti vodnému kameňu automaticky odstraňuje vodný kameň z vody. Aktívny filter proti vodnému kameňu odporúčame vymieňať aspoň každých 6 mesiacov, aby ste sa mohli počas celej životnosti zariadenia tešiť z vynikajúcich výsledkov. Jednoduchou výmenou filtra, ktorý sa nachádza pod zásobníkom na vodu, predĺžite životnosť svojho vysávacieho parného systému SteamPlus.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

19/04/2018

Magyarország

Magyarország

Nem éri meg az árát

Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

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