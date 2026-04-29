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Steam Plus Vysávací systém s čistením parou

Tento produkt už nie je dostupný

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Steam PlusVysávací systém s čistením parou

FC8056/01

Steam Plus Vysávací systém s čistením parou

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Náhradná súprava na okamžité použitie s dvoma umývateľnými a opätovne použiteľnými podložkami z mikrovlákna. Aktívny filter proti vodnému kameňu predĺži životnosť vysávacieho parného systému Philips SteamPlus.

  • PDF súbor
  • 18 September 2026

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