FC8075/01
Vhodná pre všetky typy podláh
Univerzálna koncovka
S pripájacím adaptérom
Hubica TriActive+ zachytáva vďaka veľkému prednému otvoru viac veľkých častíc.
Na bočných stranách hubice TriActive+ sa nachádzajú jemné kefy, ktoré napomáhajú zvyšovať účinnosť čistenia pozdĺž stien a nábytku.
Pracovná plocha hubice TriActive+ má špeciálnu konštrukciu umožňujúcu maximálne účinné odstraňovanie prachu z kobercov aj tvrdých podláh.
3.0
z 5
2
Recenzie
Mat.
10/11/2020
Česká republika
naprostá spokojenost
Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.
Výhody
výdrž
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Gondyna
06/11/2017
Česká republika
Tento produkt není vhodný pro koberce
Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice
Táto recenzia bola vytvorená pre FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice