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  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom
  • 3 čistiace úkony jedným ťahom

Viacúčelová hubica TriActive+

FC8075/01

3
| (2) Recenzie
3 čistiace úkony jedným ťahom
Jedinečná hubica TriActive+ čistí 3 spôsobmi naraz a prináša tak vysoký čistiaci výkon. Hubica je vhodná pre všetky typy podláh a vďaka dodávanému pripájaciemu adaptéru ju nasadíte takmer na každý typ vysávača.
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s bočnými kefami a veľkým predným otvorom

3 čistiace úkony jedným ťahom

  • Vhodná pre všetky typy podláh

  • Univerzálna koncovka

  • S pripájacím adaptérom

Veľký predný otvor na veľké omrvinky

Veľký predný otvor na veľké omrvinky

Hubica TriActive+ zachytáva vďaka veľkému prednému otvoru viac veľkých častíc.

Bočné kefy na čistenie popri stenách

Bočné kefy na čistenie popri stenách

Na bočných stranách hubice TriActive+ sa nachádzajú jemné kefy, ktoré napomáhajú zvyšovať účinnosť čistenia pozdĺž stien a nábytku.

Pracovná plocha na veľmi účinné zachytávanie prachu

Pracovná plocha na veľmi účinné zachytávanie prachu

Pracovná plocha hubice TriActive+ má špeciálnu konštrukciu umožňujúcu maximálne účinné odstraňovanie prachu z kobercov aj tvrdých podláh.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.0

z 5

2

Recenzie

4
3
2

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

naprostá spokojenost

Používám již mnoho let! naprostá spokojenost s kvalitou, flexibilitou a výdrží materiálu. K negativní recenzi bych chtěla jen podotknout - zkuste trošku zregulovat výkon, jistě pak bude vysávat, jak má.

Výhody

výdrž

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

06/11/2017

Česká republika

Česká republika

Tento produkt není vhodný pro koberce

Na tvrdé podlahy dobrý, vysávání koberců je jak cvičení v posilovně,i když máme 3 druhy koberců, ani jeden se nevysává lehce. Pro starší lidi určitě nevhodné

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

Táto recenzia bola vytvorená pre FC8075/01 TriActive+ víceúčelová hubice

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