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Viacúčelová hubica TriActive+

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Viacúčelová hubica TriActive+

FC8075/01

Viacúčelová hubica TriActive+

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Návody a dokumentácia

Jedinečná hubica TriActive+ čistí 3 spôsobmi naraz a prináša tak vysoký čistiaci výkon. Hubica je vhodná pre všetky typy podláh a vďaka dodávanému pripájaciemu adaptéru ju nasadíte takmer na každý typ vysávača.

  • PDF súbor
  • 25 June 2026

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