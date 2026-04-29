Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Príslušenstvo k vysávaču a mopu
Všetky rady
Viacúčelová hubica TriActive+
Podpora
FC8075/01
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Jedinečná hubica TriActive+ čistí 3 spôsobmi naraz a prináša tak vysoký čistiaci výkon. Hubica je vhodná pre všetky typy podláh a vďaka dodávanému pripájaciemu adaptéru ju nasadíte takmer na každý typ vysávača.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme