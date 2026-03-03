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FC8077/01
Unikátne sacie kanály v tvare písmena Z
Univerzálna koncovka
S pripájacím adaptérom
Hubica TriActive Z obsahuje jedinečnú inováciu od spoločnosti Philips, ktorá na rozdiel od tradičných hubíc zaisťuje navádzanie prachu dovnútra a nie jeho tlačenie pred hubicou. Inovácia spočíva v sacích kanáloch v tvare písmena Z, ktoré navádzajú malé aj veľké častice dovnútra. Takto vyčistíte jedným ťahom viac nečistôt.
Táto hubica má plochý dizajn, takže jednoduchšie dosiahnete pod nábytok alebo iné nízke priestory.
Táto hubica je vhodná pre všetky typy tvrdých podláh, ako sú parkety, dlaždice alebo vinyl.
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