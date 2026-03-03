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Všetky rady

  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
  • Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom

Tento produkt už nie je dostupný

Hubica TriActive Z na tvrdé podlahy

FC8077/01

Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom
Hubica TriActive Z je jedinečná inovácia od spoločnosti Philips, ktorá vám umožňuje povysávať veľké omrvinky aj jemný prach jediným ťahom bez toho, aby ste nečistoty tlačili pred sebou. Je ideálna pre tvrdé podlahy a vďaka dodanému pripájaciemu adaptéru je univerzálne kompatibilná.
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Kompatibilné produkty
Séria 5000

Séria 5000
Bezvreckový vysávač

FC9555/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9330/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9331/09

PowerPro Compact

PowerPro Compact
Bezvreckový vysávač

FC9333/09

Performer Active

Performer Active
Vreckový vysávač

FC8578/09

vďaka jedinečným sacím kanálom v tvare písmena Z

Odstráňte veľké omrvinky aj drobný prach jedným ťahom

  • Unikátne sacie kanály v tvare písmena Z

  • Univerzálna koncovka

  • S pripájacím adaptérom

Sacie kanály v tvare písmena Z zabraňujú tlačeniu prachu pred hubicou

Sacie kanály v tvare písmena Z zabraňujú tlačeniu prachu pred hubicou

Hubica TriActive Z obsahuje jedinečnú inováciu od spoločnosti Philips, ktorá na rozdiel od tradičných hubíc zaisťuje navádzanie prachu dovnútra a nie jeho tlačenie pred hubicou. Inovácia spočíva v sacích kanáloch v tvare písmena Z, ktoré navádzajú malé aj veľké častice dovnútra. Takto vyčistíte jedným ťahom viac nečistôt.

Plochý dizajn na čistenie nízkych priestorov pod nábytkom

Plochý dizajn na čistenie nízkych priestorov pod nábytkom

Táto hubica má plochý dizajn, takže jednoduchšie dosiahnete pod nábytok alebo iné nízke priestory.

Vhodné na tvrdé podlahy

Vhodné na tvrdé podlahy

Táto hubica je vhodná pre všetky typy tvrdých podláh, ako sú parkety, dlaždice alebo vinyl.

Technické špecifikácie

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