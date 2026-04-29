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Séria 2000 Vreckový vysávač

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Séria 2000Vreckový vysávač

FC8243/09

Séria 2000 Vreckový vysávač

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips 2000 Series Bagged vacuum cleaner FC8243/09 - English (US)

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Series 2000 Bagged vacuum cleaner FC8289; FC8253; FC8250; FC8246; FC8245; FC8244; FC8243; FC8242; FC8241; FC8240

  • PDF súbor, 1.7 MB
  • 13 March 2024

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