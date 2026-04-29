Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Vysávače a mopy
Všetky rady
PowerPro Compact Bezvreckový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
FC8474/01
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8474/01 - English (US)
User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
Všetko (3)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Ako vyčistiť zásobník na prach vysávača Philips
Náhradná sada
Vysávač Philips má nízky sací výkon
Pri používaní vysávača Philips cítim elektrické výboje.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme