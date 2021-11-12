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  • O 20 % vyšší sací výkon* pre dokonalejšie vysávanie
  • O 20 % vyšší sací výkon* pre dokonalejšie vysávanie

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro CompactBezvreckový vysávač

FC8474/01

5
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
O 20 % vyšší sací výkon* pre dokonalejšie vysávanie
Nový vysávač Philips PowerPro Compact vám poskytne vysoký výkon bez kompromisov vďaka technológii PowerCyclone 4 a dômyselnému dizajnu nádoby na prach
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Vďaka technológii PowerCyclone 4

O 20 % vyšší sací výkon* pre dokonalejšie vysávanie

  • 1 800 W

  • PowerCyclone 4

  • Filter motora EPA 10

  • Animal+

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

1800 W motor zaručí vysoký výkon

1800 W motor zaručí vysoký výkon

1800 W motor generuje maximálny sací výkon 350 W pre skvelé výsledky.

Filter EPA zachytáva mikroskopické parazity spôsobujúce alergie

Filter EPA zachytáva mikroskopické parazity spôsobujúce alergie

Plisovaný filter EPA má veľký filtrovací povrch a výborný filtrovací výkon. Spolu s cyklónovým prietokom vzduchu tak zabráni rýchlemu zaneseniu a upchatiu a poskytne vám kvalitnejšie a trvalejšie filtrovanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/11/2021

Україна

Україна

Мощь и надёжность!

Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

09/11/2021

Україна

Україна

5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017

В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

21/09/2019

Україна

Україна

Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції

Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou DIN EN 60312/11/2008, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., január 2013).