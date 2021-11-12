Tento produkt už nie je dostupný
1 800 W
PowerCyclone 4
Filter motora EPA 10
Animal+
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
1800 W motor generuje maximálny sací výkon 350 W pre skvelé výsledky.
Plisovaný filter EPA má veľký filtrovací povrch a výborný filtrovací výkon. Spolu s cyklónovým prietokom vzduchu tak zabráni rýchlemu zaneseniu a upchatiu a poskytne vám kvalitnejšie a trvalejšie filtrovanie.
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Maks83
12/11/2021
Україна
Мощь и надёжность!
Этот малыш с нами достаточно длительное время, пережил и переезды, и ремонты. Работает по сей день без нареканий. Кратко о мощности - её хватает, чтоб поднять неприклееный линолеум. Только сейчас осознал, что у меня более 5ти единиц техники от этого бренда))) Покупайте качественное, не пожалеете!)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Yurasik
09/11/2021
Україна
5 років на сторожі чистоти квартири. Працює з 2017
В цілому - повністю задоволений як комплектацією так і функціоналом пилосмоку. Ціна абсолютно відповідає якості та комплектації. Зручно викидати сміття з чаші. Продумано індикацію при регулюванні сили всмоктування на ручці.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Тимоня
21/09/2019
Україна
Зручний у використанні, чудово виконує свої основні функції
Зручний, потужний. Різноманітні щітки. Чудовой чистить як килими, так і підлогу (спеціальною щіткою). Легко чистити після використання. Зручно зберігати, наявні спеціальні кріплення, що тримають щітки.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8474/01 Пилосос без мішка для пилу
Sací výkon testovaný v súlade s medzinárodnou normou DIN EN 60312/11/2008, testované externým skúšobným inštitútom SLG Prüf- und zertifizierungs GmbH (Philips Consumer LifeStyle B.V., január 2013).