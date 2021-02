Veríme, že váš štvornohý kamarát vám prináša mnoho radosti. Vaše rozhodnutie si zaobstarať psieho kamaráta alebo charizmatickú mačaciu slečnu bolo určite jedno s tých najlepších vo vašom živote.



Všetko by to bolo skvelé, keby nebolo tých všadeprítmoných chlpov! “Chlpáč” za to nemôže a vy sa na neho nemôžete hnevať, ale boj s chlpmi je úmorný. Pre mnoho ľudí je dokonca predstava chlpov na podlahe, v koberci, na oblečení, v topánkach alebo dokonca na sedačke a v posteli natoľko desivá, že to často býva aj dôvodom, prečo si mazlíčka radšej vôbec ani nezaobstarajú.