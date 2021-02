Do nádržky na vodu nikdy nelejte horúcu vodu, pretože by ste tým mohli túto špeciálnu nádobku poškodiť. Po každom použití vysávača s mokrým čistením vylejte z nádobky zbytok vody a nechajte ju vyschnúť dnom nahor. Raz za mesiac odporúčame naliať do nádobky na vodu ocot a vodu v pomere 1:3 a nechať tento roztok pôsobiť cez noc. Ráno roztok stačí vyliať a uvidíte, že zásobník na vodu bude zase dokonale čistý a pripravený na použitie.