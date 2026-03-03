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Všetky rady

  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
  • Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat

Tento produkt už nie je dostupný

PowerProPríslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

FC6077/01

Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat
Kompletná súprava príslušenstva – s nadstavcom na chlpy zo zvierat, extra filtrom a extra otočnou kefou – vám pomôže odstrániť chlpy vášho domáceho zvieratka.
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Jednoduché odstraňovanie chlpov zo zvierat

Nadstavec na chlpy zo zvierat na účinné a efektívne odstraňovanie chlpov zvierat

Nadstavec na chlpy zo zvierat na účinné a efektívne odstraňovanie chlpov zvierat

Nadstavec na chlpy zo zvierat na účinné a efektívne odstraňovanie chlpov zvierat.

Otočná kefa: druhá otočná kefa vždy poruke

Otočná kefa: druhá otočná kefa vždy poruke

Druhá otočná kefa vždy poruke.

Filter: druhý filter vždy poruke

Filter: druhý filter vždy poruke

Druhý filter vždy poruke.

Technické špecifikácie

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