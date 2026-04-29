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PowerPro Príslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

Tento produkt už nie je dostupný

Podpora

PowerProPríslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

FC6077/01

PowerPro Príslušenstvo k nabíjateľnému tyčovému vysávaču

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Kompletná súprava príslušenstva – s nadstavcom na chlpy zo zvierat, extra filtrom a extra otočnou kefou – vám pomôže odstrániť chlpy vášho domáceho zvieratka.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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