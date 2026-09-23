XV1700/01
Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody
Podložky z mikrovlákna účinne odstraňujú nečistoty a škvrny. Sú kompatibilné so všetkými nasledujúcimi bezdrôtovými vysávačmi Philips s funkciou Aqua od modelu: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
2x jem. a 2x nor. podložky, mikrovlákno
Vhodné do práčky a jed. prip. a sklad.
Výmena každ. 6 mes. − optimálny účinok
Mäkký materiál z mikrovlákna jemne uvoľňuje, nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty. Obzvlášť navrhnutý na čistenie citlivých, napríklad drevených povrchov. Účinne a dôkladne odstraňuje nečistoty a škvrny.
Materiál z mikrovlákna jemne uvoľňuje, nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty. Účinné a dôkladné odstraňovanie nečistôt a škvŕn.
Výmena každých 6 mesiacov zachová optimálny čistiaci účinok vášho zariadenia.
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