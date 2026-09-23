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  • Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody
  • Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody
  • Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody
  • Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody
  • Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody
  • Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody

Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávačuPodložky z mikrovlákna

XV1700/01

1 Ocenenie

Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody

Podložky z mikrovlákna účinne odstraňujú nečistoty a škvrny. Sú kompatibilné so všetkými nasledujúcimi bezdrôtovými vysávačmi Philips s funkciou Aqua od modelu: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Kompatibilné produkty
Series 8000

Series 8000
Bezdrôtový vysávač Pet

XC8055/01

Series 8000

Series 8000
Bezdrôtový vysávač Complete

XC8057/01

8000 Series Aqua Plus 3 v 1

8000 Series Aqua Plus 3 v 1
Bezšnúrový vysávač

XC8349/01

SpeedPro Max Aqua

SpeedPro Max Aqua
Bezšnúrový tyčový vysávač

FC6904/01

Podložky z mikrovlákna na optimálnu reguláciu vlhkosti

Lesklé a čistejšie podlahy pôsobením vody

  • 2x jem. a 2x nor. podložky, mikrovlákno

  • Vhodné do práčky a jed. prip. a sklad.

  • Výmena každ. 6 mes. − optimálny účinok

2 jemné podložky z mikrovlákna na chúlostivé podlahy

2 jemné podložky z mikrovlákna na chúlostivé podlahy

Mäkký materiál z mikrovlákna jemne uvoľňuje, nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty. Obzvlášť navrhnutý na čistenie citlivých, napríklad drevených povrchov. Účinne a dôkladne odstraňuje nečistoty a škvrny.

2 bežné podložky z mikrovlákna

2 bežné podložky z mikrovlákna

Materiál z mikrovlákna jemne uvoľňuje, nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty. Účinné a dôkladné odstraňovanie nečistôt a škvŕn.

Výmena každých 6 mesiacov

Výmena každých 6 mesiacov

Výmena každých 6 mesiacov zachová optimálny čistiaci účinok vášho zariadenia.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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