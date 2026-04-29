Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Príslušenstvo k vysávaču a mopu
Všetky rady
Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču Podložky z mikrovlákna
Podpora
XV1700/01
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Podložky z mikrovlákna účinne odstraňujú nečistoty a škvrny. Sú kompatibilné so všetkými nasledujúcimi bezdrôtovými vysávačmi Philips s funkciou Aqua od modelu: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme