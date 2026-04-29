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Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču Podložky z mikrovlákna

Podpora

Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávačuPodložky z mikrovlákna

XV1700/01

Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču Podložky z mikrovlákna

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Návody a dokumentácia

Podložky z mikrovlákna účinne odstraňujú nečistoty a škvrny. Sú kompatibilné so všetkými nasledujúcimi bezdrôtovými vysávačmi Philips s funkciou Aqua od modelu: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

  • PDF súbor
  • 18 September 2026

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