3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač
Uprace celý dom na jedno nabitie
25,2 V, Až 80 minút prevádzky*
Zachytáva až 99,7 % nečistôt*
Špeciálne navrhnutá hubica Aqua vysáva a umýva jedným ťahom a to ktorýmkoľvek smerom. Odstrání rôzne typy nečistôt od prachu až po lepkavé škvrny.
Naša nová adaptívna hubica Aqua, vždy najskôr vysaje a až potom umyje. A to aj v prípade pohybu dopredu, aj dozadu. Hubica sa ohýba a šikovným spôsobom smeruje sanie na miesto, kde je to potrebné pre zvýšenie výkonu pomocou dvoch sacích kanálov - jedného vpredu, druhého vzadu. Oba sacie kanály majú špeciálny kľukatý dizajn a jedinečnú patentovanú distribúciu vody pre maximalizáciu výkonu.
Jednoducho pridajte svoj obľúbený čistiaci prostriedok na podlahy a odstráňte z tvrdých podláh vo svojej domácnosti až 99 % baktérií*.
4.7
z 5
201
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Matej_
07/08/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Philips 8000 Series Aqua Plus 3 v 1
Vysávač je veľmi príjemný, používam ho viac ako 2mesiace a je to najlepší vysavač aký som kedy mal. Povysáva aj malý prach, som veľmi spokojný. Jedinou nevýhodou je skladovanie, pokiaľ nemáte namontovanú nabíjaciu stanicu, vysávač sa veľmi zle skladuje, veľa krát mi dokonca spadol, no po nainštalovaní nabíjacej stanice je produkt skoro dokonalý.
Výhody
Váha, elegantnosť, sila vysávania, čistenie, nádstavce
Nevýhody
Skladovanie, doba nabíjania
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač
Janula88
26/05/2023
Slovensko
Najlepší
Dlho som váhala, nakoniec som využila akciu... Mam ho 4dni a už si bez neho upratovanie neviem predstaviť. To co vytiahol z gauča ma totálne soklo... Výdrž je skvelá, príslušenstvo v balení je maximálne, dokonca náhradný filter aj handrička na mop. Čítala som pozitívne recenzie a preto som sa rozhodla kúpiť ale realita je ešte lepšia 🙂 konečne je upratovanie jednoduché a efektívne. Jedine malé mínus je mopovanie, podlaha zostáva dosť mokrá. Naozaj top výrobok, som spokojná a odporúčam každému kto váha kúpiť. Stojí za to.
Výhody
Jednoduché upratovanie, super sací výkon, dlhá výdrž, množstvo nastavcov, svetlo na hlavici - vidím každú smietku
Nevýhody
Pri mopovani zostáva podlaha dosť mokrá, mohol by mať regulovanie vody do mopu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač
06/04/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Spokojenost
Požadavek na praktičnost je splněný. Měl jsem Eta Neptun, který byl skvělý ale chtěl jsem vyzkoušet něco pohotovějšího a tento vysavač splňuje skvěle. Výkon dostatečný, a to i na eco mód. Jasně, Neptun byl výkonnější ale není to potřeba a hlavně, jsou to zcela jiné typy. V ruce není těžký a baterie vydrží bez problému na několik vyávání. Jedna připomínka, spojení trubek se zdá být “vachrlaté” ale po čase jsem si zvykl.
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezdrátový vysavač
Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezdrátový vysavač
Utierka na mop obsahuje pyritión zinku s antibakteriálnym stupňom >99% 24 hodín po použití. Testované certifikovaným laboratóriom podľa normy GB 21551.2-2010 a ISO 20743: 2013, na baktérie E. coli a S. aureus.
Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezdrôtovými tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku, jún MAT 2019.
Doba prevádzky a pokrytie sú založené na internej metóde sledovania spoločnosťou Philips.
Testované pomocou testu vytvoreného spoločnosťou Philips na čistenie hrubých nečistôt podľa normy IEC 60312-1, Január 2018. Jeden ťah predstavuje pohyb dozadu a dopredu.