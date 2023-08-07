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  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach
  • Čistí viac než len prach

8000 Series Aqua Plus 3 v 1Bezšnúrový vysávač

XC8349/01

4.7
| (201) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Čistí viac než len prach
Bezšnúrový vysávač Philips 8000 Aqua Plus 3 v 1 s jedinečnou hubicou Aqua vysaje a umyje jedným ťahom rôzne typy nečistôt. Od prachu po lepkavé škvrny. S dvojitou sacou silou. Okrem toho disponuje výkonnou hubicou na suché vysávanie a ručným vysávačom pre maximálne všestranné upratanie celého domu a auta.
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Vysáva a umýva jedným ťahom. S dvojitou sacou silou.

Čistí viac než len prach

  • 3 v 1: vysávač, mop a ručný vysávač

  • Uprace celý dom na jedno nabitie

  • 25,2 V, Až 80 minút prevádzky*

  • Zachytáva až 99,7 % nečistôt*

Vysáva a umýva jedným ťahom

Vysáva a umýva jedným ťahom

Špeciálne navrhnutá hubica Aqua vysáva a umýva jedným ťahom a to ktorýmkoľvek smerom. Odstrání rôzne typy nečistôt od prachu až po lepkavé škvrny.

Adaptívna hubica pre zvýšenie výkonu

Adaptívna hubica pre zvýšenie výkonu

Naša nová adaptívna hubica Aqua, vždy najskôr vysaje a až potom umyje. A to aj v prípade pohybu dopredu, aj dozadu. Hubica sa ohýba a šikovným spôsobom smeruje sanie na miesto, kde je to potrebné pre zvýšenie výkonu pomocou dvoch sacích kanálov - jedného vpredu, druhého vzadu. Oba sacie kanály majú špeciálny kľukatý dizajn a jedinečnú patentovanú distribúciu vody pre maximalizáciu výkonu.

Pridajte čistiaci prostriedok a odstráňte 99% baktérií *

Pridajte čistiaci prostriedok a odstráňte 99% baktérií *

Jednoducho pridajte svoj obľúbený čistiaci prostriedok na podlahy a odstráňte z tvrdých podláh vo svojej domácnosti až 99 % baktérií*.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

201

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

07/08/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Philips 8000 Series Aqua Plus 3 v 1

Vysávač je veľmi príjemný, používam ho viac ako 2mesiace a je to najlepší vysavač aký som kedy mal. Povysáva aj malý prach, som veľmi spokojný. Jedinou nevýhodou je skladovanie, pokiaľ nemáte namontovanú nabíjaciu stanicu, vysávač sa veľmi zle skladuje, veľa krát mi dokonca spadol, no po nainštalovaní nabíjacej stanice je produkt skoro dokonalý.

Výhody

Váha, elegantnosť, sila vysávania, čistenie, nádstavce

Nevýhody

Skladovanie, doba nabíjania

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač

26/05/2023

Slovensko

Slovensko

Najlepší

Dlho som váhala, nakoniec som využila akciu... Mam ho 4dni a už si bez neho upratovanie neviem predstaviť. To co vytiahol z gauča ma totálne soklo... Výdrž je skvelá, príslušenstvo v balení je maximálne, dokonca náhradný filter aj handrička na mop. Čítala som pozitívne recenzie a preto som sa rozhodla kúpiť ale realita je ešte lepšia 🙂 konečne je upratovanie jednoduché a efektívne. Jedine malé mínus je mopovanie, podlaha zostáva dosť mokrá. Naozaj top výrobok, som spokojná a odporúčam každému kto váha kúpiť. Stojí za to.

Výhody

Jednoduché upratovanie, super sací výkon, dlhá výdrž, množstvo nastavcov, svetlo na hlavici - vidím každú smietku

Nevýhody

Pri mopovani zostáva podlaha dosť mokrá, mohol by mať regulovanie vody do mopu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač

06/04/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Spokojenost

Požadavek na praktičnost je splněný. Měl jsem Eta Neptun, který byl skvělý ale chtěl jsem vyzkoušet něco pohotovějšího a tento vysavač splňuje skvěle. Výkon dostatečný, a to i na eco mód. Jasně, Neptun byl výkonnější ale není to potřeba a hlavně, jsou to zcela jiné typy. V ruce není těžký a baterie vydrží bez problému na několik vyávání. Jedna připomínka, spojení trubek se zdá být “vachrlaté” ale po čase jsem si zvykl.

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezdrátový vysavač

Táto recenzia bola vytvorená pre 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezdrátový vysavač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Utierka na mop obsahuje pyritión zinku s antibakteriálnym stupňom >99% 24 hodín po použití. Testované certifikovaným laboratóriom podľa normy GB 21551.2-2010 a ISO 20743: 2013, na baktérie E. coli a S. aureus.

  2. Testované v porovnaní s 10 najpredávanejšími bezdrôtovými tyčovými vysávačmi > 300 € v Nemecku, jún MAT 2019.

  3. Doba prevádzky a pokrytie sú založené na internej metóde sledovania spoločnosťou Philips.

  4. Testované pomocou testu vytvoreného spoločnosťou Philips na čistenie hrubých nečistôt podľa normy IEC 60312-1, Január 2018. Jeden ťah predstavuje pohyb dozadu a dopredu.