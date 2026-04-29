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8000 Series Aqua Plus 3 v 1 Bezšnúrový vysávač
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XC8349/01
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Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
Všetko (6)
Kedy čistiť/meniť podložky vysávača Philips
Ako vymeniť batérie vysávača Philips SpeedPro (Max)?
Ako dlho mám nabíjať akumulátorový vysávač Philips?
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako čistiť vlhč. lištu vysávača na mokré vys. Philips?
Ako čistiť zásobník na vodu vysávača na mokré vysávanie
Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávaču
Prís. k nabíjateľnému tyčovému vysávačuPodložky z mikrovlákna
Náhradná súprava
Vysávač (mokré v.) Philips uvoľ. menej vody ako bežne.
Vysávač Philips SpeedPro Max zobrazuje chybový kód
Nemôžem otvoriť nádobu vysávača Philips SpeedPro (Max)
Batéria vysávača Philips SpeedPro sa rýchlo vybíja
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