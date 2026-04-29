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8000 Series Aqua Plus 3 v 1 Bezšnúrový vysávač

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8000 Series Aqua Plus 3 v 1Bezšnúrový vysávač

XC8349/01

8000 Series Aqua Plus 3 v 1 Bezšnúrový vysávač

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Návody a dokumentácia

Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum

  • PDF súbor, 1017.8 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum

  • PDF súbor, 9.5 MB
  • 13 March 2026

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