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PowerPro Compact Bezvreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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PowerPro CompactBezvreckový vysávač

FC8478/91

PowerPro Compact Bezvreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8478/91 - English (US)

  • PDF súbor, 949.3 kB
  • 19 March 2024

User Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner

  • PDF súbor, 1.8 MB
  • 13 March 2024

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