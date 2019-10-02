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  • Plnohodnotný výkon

Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro CompactBezvreckový vysávač

FC8478/91

4.1
| (9) Recenzie
Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PowerPro Compact vám poskytne vysoký výkon bez kompromisov vďaka technológii PowerCyclone 4 a dômyselnému dizajnu nádoby na prach.
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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • Hubica Tri-Active

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony

Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Prvotriedna účinnosť na tvrdých podlahách

Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.1

z 5

9

Recenzie

4
3
2

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Silný

Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

21/07/2015

Česká republika

Česká republika

Výkonný, ľahký vysávač, ešte s poctivým neregulovaným výkonom EÚ

Vysávač je na svoj výkon pomerne malý a ľahký. Keď som dostal do rúk krabicu, tak som sa bál, či je v nej ozaj všetko. A bolo. Vysávač má príkon 1500W a tomu odpovedá aj sací výkon. Na rozdiel od dnešných "trendov" EÚ, kde už nemôžete mať vysávač s poriadnym výkonom, lebo asi vysávate 4h denne. Hadica je priemerne dlhá s dlhšou rukoväťou. Teleskopická tyč má držiak na prídavné nádstavce. Triactive hlavica udrží v čistote podlahu aj koberec. Štrbinový nadstavec by mohol byť dlhší, aby sa dalo dostať aj k neprístupnejším miestam, ako napríklad rebrá radiátorov alebo priestor medzi sedačkou a lakťovou opierkou. Prívodný kábel má štandardnú dĺžku, namotávanie je bezproblémové.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

07/09/2022

България

България

Прахосмукачка

Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.

Výhody

Лесно почистване

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

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