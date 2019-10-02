Tento produkt už nie je dostupný
FC8478/91
1500 W
PowerCyclone 4
Hubica Tri-Active
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Hubica TriActive jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Tento produkt dosahuje čistiaci účinok najvyššej triedy na tvrdých podlahách. Odstráni až 100 % prachu!
4.1
z 5
9
Recenzie
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Silný
Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Monkus
21/07/2015
Česká republika
Výkonný, ľahký vysávač, ešte s poctivým neregulovaným výkonom EÚ
Vysávač je na svoj výkon pomerne malý a ľahký. Keď som dostal do rúk krabicu, tak som sa bál, či je v nej ozaj všetko. A bolo. Vysávač má príkon 1500W a tomu odpovedá aj sací výkon. Na rozdiel od dnešných "trendov" EÚ, kde už nemôžete mať vysávač s poriadnym výkonom, lebo asi vysávate 4h denne. Hadica je priemerne dlhá s dlhšou rukoväťou. Teleskopická tyč má držiak na prídavné nádstavce. Triactive hlavica udrží v čistote podlahu aj koberec. Štrbinový nadstavec by mohol byť dlhší, aby sa dalo dostať aj k neprístupnejším miestam, ako napríklad rebrá radiátorov alebo priestor medzi sedačkou a lakťovou opierkou. Prívodný kábel má štandardnú dĺžku, namotávanie je bezproblémové.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Hrisi
07/09/2022
България
Прахосмукачка
Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.
Výhody
Лесно почистване
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба