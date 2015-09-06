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FC8645/91
PowerCyclone 4
Hubica TriActive+
Umývateľný filter EPA 10
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.
Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho môžete ovládať jednou rukou a jednoducho vyprázdniť zásobník prachu.
3.0
z 5
1
Recenzia
Gabo
06/09/2015
Česká republika
Příliš zranitelný design směrem k možné opotřebitelnosti.
Na vysavači je nepraktická celá řada věcí. Např. vysávací hubice na konci trubice se musí vytahovat a zandavat, není zde žádné tlačítko k "zacvaknutí". Prodlouření délky trubice je na knoflík - mohlo by to být bez této zarážky vyřešeno jiným systémem. Výklopná nádoba se špatně vymývá, má příliš mnoho záhybů, preferoval bych spíše v podstatě nádobu bez nějakých výběžků, rohů apod. Oproti vysavači, který máme od jiné firmy, je tento výrobek technicky (svoji stavbou) více zranitelnější k opotřebování, tj. méně snese.
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač