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Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro ActiveBezvreckový vysávač

FC8645/91

3
| (1) Recenzia
Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PowerPro Active poskytuje vynikajúce výsledky čistenia vďaka technológii PowerCyclone 4. Dômyselný zásobník na prach sa ľahko vysýpa a pomáha zabrániť tvorbe kúdolov prachu.
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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • PowerCyclone 4

  • Hubica TriActive+

  • Umývateľný filter EPA 10

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Nová hubica TriActive+ typu 3 v 1 odstráni hrubý aj jemný prach

Hubica TriActive+ jediným ťahom vykoná 3 čistiace úkony: 1) Jemne otvorí koberec špeciálne navrhnutou pracovnou plochou a odstráni hlboko usadený prach. 2) Vysaje hrubšie nečistoty pomocou väčšieho otvoru v prednej časti. 3) Odstráni prach a nečistoty tesne pri nábytku a stenách vďaka obojstranným kefám.

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach pre hygienické vysýpanie

Zásobník na prach je starostlivo navrhnutý na vysýpanie bez kúdolov prachu. Vďaka jeho jedinečnému tvaru a hladkému povrchu ho môžete ovládať jednou rukou a jednoducho vyprázdniť zásobník prachu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

06/09/2015

Česká republika

Česká republika

Příliš zranitelný design směrem k možné opotřebitelnosti.

Na vysavači je nepraktická celá řada věcí. Např. vysávací hubice na konci trubice se musí vytahovat a zandavat, není zde žádné tlačítko k "zacvaknutí". Prodlouření délky trubice je na knoflík - mohlo by to být bez této zarážky vyřešeno jiným systémem. Výklopná nádoba se špatně vymývá, má příliš mnoho záhybů, preferoval bych spíše v podstatě nádobu bez nějakých výběžků, rohů apod. Oproti vysavači, který máme od jiné firmy, je tento výrobek technicky (svoji stavbou) více zranitelnější k opotřebování, tj. méně snese.

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač

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