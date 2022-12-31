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FC9205/01
2200 W
Sací výkon 400 W
HEPA 13
Vďaka cyklónovej filtračnej technológii dokáže vysávač Marathon udržiavať rovnakú úroveň sacieho výkonu po celý čas, zatiaľ čo štandardné vysávače rýchlo strácajú sací výkon, keď sa ich vrecko na prach a filter zanesie.
2200 wattový motor generujúci max. sací výkon 400 W
Hubica TriActive vyčistí vašu podlahu 3 rôznymi spôsobmi jedným pohybom: 1) Väčší otvor na špičke hubice ľahko nasaje aj väčšie častice. 2) Vďaka optimalizovanému prietoku vzduchu cez hubicu dosahuje pri vysávaní maximálnu účinnosť. 3) Dvojstranné kefy zmetú prach a špinu tesne okolo nábytku a stien.
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