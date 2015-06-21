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  • Plnohodnotný výkon
  • Plnohodnotný výkon
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  • Plnohodnotný výkon
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Tento produkt už nie je dostupný

PowerPro CompactBezvreckový vysávač

FC9321/09

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Plnohodnotný výkon
Nový vysávač Philips PowerPro Compact poskytuje plnohodnotný čistiaci výkon na všetkých tvrdých podlahách vďaka technológii PowerCyclone 4 a hubici určenej špeciálne na tvrdé podlahy. Zásobník na prach sa ľahko vysýpa a nevytvára kúdoly prachu.
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Nižšia spotreba energie

Plnohodnotný výkon

  • Technológia PowerCyclone 4

  • Hubica na tvrdé podlahy

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 naraz oddeľuje prach a vzduch

Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.

Hubica na optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh

Hubica na optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh

Hubica na tvrdé podlahy zabezpečuje optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh, hlavne parkiet a dlažby. 1) Špeciálne mäkké vlákna kefy ochránia podlahu pred poškriabaním. 2) Štruktúra jemných vlákien zaručí optimálne zachytávanie prachu na všetkých druhoch tvrdých podláh. 3) Hubica je ľahká a vybavená kolieskami, ktoré umožňujú skvelú ovládateľnosť na všetkých podlahách.

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach uľahčuje vysýpanie

Zdokonalený dizajn zásobníka na prach uľahčuje vysýpanie

Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na vysýpanie, pri ktorom sa netvoria kúdoly prachu. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru a hladkému povrchu sa prach zhromažďuje na jednej strane nádoby a rovnomerne skĺzne do odpadkového koša.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

21/06/2015

Česká republika

Česká republika

obrovská spokojenost

jednoduchost ovládání, např. teleskopické určování délky hubice je úžasně jednoduše vyřešeno. Krásný design a výkon je naprosto dostačujicí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač

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