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Technológia PowerCyclone 4
Hubica na tvrdé podlahy
Technológia PowerCyclone 4 oddeľovaním nečistoty od vzduchu jedným ťahom maximalizuje prietok vzduchu a výkon. Prináša pozoruhodné výsledky pri vysávaní vďaka veľmi účinným krokom: 1) Technológia PowerCyclone rýchlo nasáva vzduch vďaka priamemu a hladkému nasávaciemu otvoru. 2) Tvarovaný vzduchovod zrýchľuje prúd vzduchu smerom nahor v cyklónovej komore, vďaka čomu sa prach oddelí od vzduchu.
Hubica na tvrdé podlahy zabezpečuje optimálne čistenie všetkých tvrdých podláh, hlavne parkiet a dlažby. 1) Špeciálne mäkké vlákna kefy ochránia podlahu pred poškriabaním. 2) Štruktúra jemných vlákien zaručí optimálne zachytávanie prachu na všetkých druhoch tvrdých podláh. 3) Hubica je ľahká a vybavená kolieskami, ktoré umožňujú skvelú ovládateľnosť na všetkých podlahách.
Zásobník na prach je dokonale navrhnutý na vysýpanie, pri ktorom sa netvoria kúdoly prachu. Vďaka svojmu jedinečnému tvaru a hladkému povrchu sa prach zhromažďuje na jednej strane nádoby a rovnomerne skĺzne do odpadkového koša.
5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
golfspret
21/06/2015
Česká republika
obrovská spokojenost
jednoduchost ovládání, např. teleskopické určování délky hubice je úžasně jednoduše vyřešeno. Krásný design a výkon je naprosto dostačujicí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Compact FC9321/09 Bezsáčkový vysavač