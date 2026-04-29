Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Vysávače a mopy
Všetky rady
PowerPro Compact Bezvreckový vysávač
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
FC9321/09
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC9321/09 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
Všetko (3)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako vyčistiť zásobník na prach vysávača Philips
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Náhradná sada
Môj vysávač Philips sa nedá zapnúť
Vysávač Philips sa prehrieva
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme