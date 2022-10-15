750 W
PowerCyclone 8
Filter Allergy H13
Integrované príslušenstvo
Vysokoefektívny 900 W motor s viac ako 50 000 ot./min poskytuje vysoký sací výkon na hĺbkové čistenie zakaždým.
Hubica Tri-Active+ a mimoriadny sací výkon sa postará o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu***.
Technológia PowerCyclone 8 sa vyznačuje výkonným vírením, ktoré maximalizuje prúdenie vzduchu a prináša najvyšší sací výkon. Extra zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej komore účinne oddelí prach od vzduchu pri rýchlosti > 185 km/h, čo zabezpečí silnejší a dlhšie trvajúci sací výkon pre dokonalejšie výsledky čistenia.
Ocenenia
4.8
z 5
87
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
A|exander
15/10/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Spokojnosť
Nidky by som to nebol povedal ale s týmto zariadením ma celkom baví vysávať. Túto činnosť som vždy neznášal. Zopár postrehov za cca mesiac čo ho mám. Tichší aj na najvyššom nastavení než náš predchádzajúci vysávač. Dobrý sací výkon. Praktické príslušenstvo a dobre vyriešené umiestnenie. Jednoduchá údržba a vysypanie odpadu. Po prechode na 7m kábel sa ku kratšiemu nevrátim. Jednoduchá manipulácia. Doteraz som mal len vreckové vysávače, odteraz o ne už nemám záujem. Vďaka filtrom, po vysávaní nie je cítiť prašnosť vo vzduchu - na parádu! Som nadmieru spokojný takže odporúčam. Neľutujem ani vyššiu obstarávaciu cenu - dobré vlastnosti a jednoduchosť používania ju u mňa prevyšujú.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač
bradek
29/12/2020
Slovensko
Super vysavac
Super vysavac, akurat pri cisteni vypadava tesnenie z veka nadoby na spinu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač
31/10/2020
Slovensko
Maximalna spokojnost
Uz som mal iny Philips vysavac, s ktorym som bol spokojny. Ale chcel som este lepsi, kedze mi objavili alergie aj na prach a ine. Na zaklade recenzii z internetu som si vybral model 9729 a uprimne som maximalne spokojny. V kazdom ohlade.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač
sací výkon v porovnaní s 10 najpredávanejšími špičkovými bezvreckovými vysávačmi (> 150 €) v Nemecku H1’2019
Filtračný výkon je testovaný podľa normy DIN EN 60312/11/2008.
Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).
Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13.