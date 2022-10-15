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Všetky rady

  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
  • Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*

PowerPro ExpertBezvreckový vysávač

FC9729/09

4.8
| (87) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*
Bezvreckový vysávač Philips série 7000 disponuje našim doposiaľ najvyšším sacím výkonom. Dosiahnite vynikajúce výsledky s minimálnym úsilím vďaka technológii PowerCyclone 8 a hubici TriActive s 3 optimalizovanými čistiacimi úkonmi v jednom.
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Filter Allergy H13 zachytáva viac než 99,9 %** prachu

Najvyšší sací výkon s technológiou PowerCyclone 8*

  • 750 W

  • PowerCyclone 8

  • Filter Allergy H13

  • Integrované príslušenstvo

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

Vysokoefektívny 900 W motor s viac ako 50 000 ot./min poskytuje vysoký sací výkon na hĺbkové čistenie zakaždým.

Zachytáva až 99,9 % prachu*** a poskytuje vysoký čistiaci výkon

Zachytáva až 99,9 % prachu*** a poskytuje vysoký čistiaci výkon

Hubica Tri-Active+ a mimoriadny sací výkon sa postará o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu***.

Technológia PowerCyclone 8 umožňuje najvyšší sací výkon dlhšiu dobu

Technológia PowerCyclone 8 umožňuje najvyšší sací výkon dlhšiu dobu

Technológia PowerCyclone 8 sa vyznačuje výkonným vírením, ktoré maximalizuje prúdenie vzduchu a prináša najvyšší sací výkon. Extra zrýchlený prúd vzduchu vo valcovej komore účinne oddelí prach od vzduchu pri rýchlosti > 185 km/h, čo zabezpečí silnejší a dlhšie trvajúci sací výkon pre dokonalejšie výsledky čistenia.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-961326

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

87

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

2
1

15/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Spokojnosť

Nidky by som to nebol povedal ale s týmto zariadením ma celkom baví vysávať. Túto činnosť som vždy neznášal. Zopár postrehov za cca mesiac čo ho mám. Tichší aj na najvyššom nastavení než náš predchádzajúci vysávač. Dobrý sací výkon. Praktické príslušenstvo a dobre vyriešené umiestnenie. Jednoduchá údržba a vysypanie odpadu. Po prechode na 7m kábel sa ku kratšiemu nevrátim. Jednoduchá manipulácia. Doteraz som mal len vreckové vysávače, odteraz o ne už nemám záujem. Vďaka filtrom, po vysávaní nie je cítiť prašnosť vo vzduchu - na parádu! Som nadmieru spokojný takže odporúčam. Neľutujem ani vyššiu obstarávaciu cenu - dobré vlastnosti a jednoduchosť používania ju u mňa prevyšujú.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač

29/12/2020

Slovensko

Slovensko

Super vysavac

Super vysavac, akurat pri cisteni vypadava tesnenie z veka nadoby na spinu.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač

31/10/2020

Slovensko

Slovensko

Maximalna spokojnost

Uz som mal iny Philips vysavac, s ktorym som bol spokojny. Ale chcel som este lepsi, kedze mi objavili alergie aj na prach a ine. Na zaklade recenzii z internetu som si vybral model 9729 a uprimne som maximalne spokojny. V kazdom ohlade.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerPro Expert FC9729/09 Bezvreckový vysávač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. sací výkon v porovnaní s 10 najpredávanejšími špičkovými bezvreckovými vysávačmi (> 150 €) v Nemecku H1’2019

  2. Filtračný výkon je testovaný podľa normy DIN EN 60312/11/2008.

  3. Zachytáva 99,9 % prachu na tvrdých podlahách s drážkami (IEC62885-2).

  4. Úrovne filtrácie sa testujú v súlade s normou EN 60312-1-2017 a zodpovedajú filtru HEPA 13.