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PowerPro Expert Bezvreckový vysávač
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FC9729/09
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FC9729/09 FC9741/09 FC9744/09 FC9745/09 FC9747/09
EU Declaration of Conformity - English (US)
Všetko (3)
Kde nájdem model a sériové číslo vysávača Philips?
Ako vyčistiť zásobník na prach vysávača Philips
Ako by som mal vyčistiť filter vysávača Philips?
Náhradná súprava
Môj vysávač Philips sa nedá zapnúť
Vysávač Philips sa prehrieva
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