Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
2 filtre v jednom na dosiahnutie dlhotrvajúceho dobrého výkonu
Originálny filter od spoločnosti Philips, ktorý dokonale sedí
Životnosť 12 mesiacov
Filter NanoProtect HEPA
Odstráni 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (1)
Náš 2-vrstvový filtračný systém s technológiou NanoProtect HEPA zachytí pôsobivých 99,97 % mimoriadne jemných častíc s veľkosťou len 0,003 mikrónu (1). Technológia NanoProtect HEPA nezachytáva iba znečisťujúce látky, ale takisto využíva aj elektrostatický náboj, aby ich filter pritiahol, čím očistí až dvakrát viac vzduchu než tradičný filter HEPA H13, a to s vyššou energetickou účinnosťou (2).
Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon
Originálne filtre Philips sú navrhnuté súčasne so zariadením, aby boli dokonale zladené. To zaručuje nepretržitú bezproblémovú prevádzku zariadenia.
Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia
Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby vaša čistička Philips fungovala s najlepším výkonom až do konca životnosti filtra.
Pripojenie k zariadeniu a kontrola životnosti filtra
Monitorujte životnosť a stav svojho filtra kedykoľvek a kdekoľvek pomocou aplikácie Air+. Keď príde čas výmeny filtra, dostanete upozornenie a nový filter si môžete jednoducho objednať priamo cez našu aplikáciu (4).
Až 12 mesiacov používania
Integrovaný filter Philips 2 v 1 poskytuje dôslednú ochranu a zaručuje optimálnu filtráciu až 12 mesiacov. (3)
Sledujte inteligentný indikátor stavu filtra na zariadení
Na uľahčenie údržby vás čistička upozorní, keď bude potrebné filter vymeniť.
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.
(2) Čističky vzduchu Philips majú vyššiu rýchlosť dodávky čistého vzduchu a energetickú účinnosť s filtrom NanoProtect HEPA než s filtrom HEPA H13, ktoré boli testované podľa normy GB/T 18801.
(3) Odporúčaná životnosť sa vypočítala na základe priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania. Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips.
(4) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips.
