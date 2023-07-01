Prehľadávať výrazy

    Originálny náhradný filter NanoProtect HEPA

    FY0611/30

    2 filtre v jednom na dosiahnutie dlhotrvajúceho dobrého výkonu

    2-vrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA a predfiltrom zaručuje, že ste chránení pred časticami PM2,5, baktériami, peľom, prachom, zvieracími chlpmi a inými znečisťujúcimi látkami.

    Originálny náhradný filter NanoProtect HEPA

    2 filtre v jednom na dosiahnutie dlhotrvajúceho dobrého výkonu

    Originálny filter od spoločnosti Philips, ktorý dokonale sedí

    • Životnosť 12 mesiacov
    • Filter NanoProtect HEPA
    Odstráni 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (1)

    Odstráni 99,97 % častíc s veľkosťou iba 0,003 mikrónu (1)

    Náš 2-vrstvový filtračný systém s technológiou NanoProtect HEPA zachytí pôsobivých 99,97 % mimoriadne jemných častíc s veľkosťou len 0,003 mikrónu (1). Technológia NanoProtect HEPA nezachytáva iba znečisťujúce látky, ale takisto využíva aj elektrostatický náboj, aby ich filter pritiahol, čím očistí až dvakrát viac vzduchu než tradičný filter HEPA H13, a to s vyššou energetickou účinnosťou (2).

    Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

    Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

    Originálne filtre Philips sú navrhnuté súčasne so zariadením, aby boli dokonale zladené. To zaručuje nepretržitú bezproblémovú prevádzku zariadenia.

    Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

    Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

    Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby vaša čistička Philips fungovala s najlepším výkonom až do konca životnosti filtra.

    Pripojenie k zariadeniu a kontrola životnosti filtra

    Pripojenie k zariadeniu a kontrola životnosti filtra

    Monitorujte životnosť a stav svojho filtra kedykoľvek a kdekoľvek pomocou aplikácie Air+. Keď príde čas výmeny filtra, dostanete upozornenie a nový filter si môžete jednoducho objednať priamo cez našu aplikáciu (4).

    Až 12 mesiacov používania

    Až 12 mesiacov používania

    Integrovaný filter Philips 2 v 1 poskytuje dôslednú ochranu a zaručuje optimálnu filtráciu až 12 mesiacov. (3)

    Sledujte inteligentný indikátor stavu filtra na zariadení

    Sledujte inteligentný indikátor stavu filtra na zariadení

    Na uľahčenie údržby vás čistička upozorní, keď bude potrebné filter vymeniť.

    Technické špecifikácie

    • Všeobecné špecifikácie

      Typ výrobku
      Filter HEPA NanoProtect
      Súčasť balenia
      1 x filter
      HEPA NanoProtect
      Áno
      Predfilter
      Áno
      Aktívny uhlík
      Nie
      Životnosť
      Až 1 rok

    • Charakteristika

      Filtrácia častíc
      99,97 % pri 0,003 mikrónu

    • Hmotnosť a rozmery

      Výška výrobku
      154 mm
      Hmotnosť výrobku
      0,24 kg
      Dĺžka balenia
      173 mm
      Šírka balenia
      173 mm
      Výška balenia
      164 mm
      Hmotnosť balenia
      0,35 kg
      Dĺžka výrobku
      166 mm
      Šírka výrobku
      166 mm

    • Náhradný

      Pre čističe vzduchu Philips
      AC0650, AC0651

    Získajte podporu pre tento produkt

    Nájdite tipy k produktom, časté otázky, používateľské príručky a informácie o bezpečnosti a zhode.

    • (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza filtrom, testované pomocou aerosólu NaCl spoločnosťou iUTA podľa normy DIN71460-1.
    • (2) Čističky vzduchu Philips majú vyššiu rýchlosť dodávky čistého vzduchu a energetickú účinnosť s filtrom NanoProtect HEPA než s filtrom HEPA H13, ktoré boli testované podľa normy GB/T 18801.
    • (3) Odporúčaná životnosť sa vypočítala na základe priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania. Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips.
    • (4) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips.

