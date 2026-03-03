Séria PureProtect Mini 900

FY0910/30
Kompatibilita so sériou 900 a 800
Životnosť až 1 rok
V balení: 1 filter
Originálny filter Philips
Náhradný filter pre čističku vzduchu Philips série 900 a 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Model čističky vzduchu nájdete na zadnej strane zariadenia.
Filtre zabezpečujú optimálny filtračný výkon až na 1 rok (2), čím znižujú problémy a náklady. Na zlepšenie filtrácie pravidelne vysávajte predfilter.
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby dokonale sadol k vášmu zariadeniu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte originálny filter Philips.
Hodnotenie
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um, iUTA.
(2) Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.