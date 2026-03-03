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Všetky rady

  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
  • Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900

Séria PureProtect Mini 900Filter HEPA NanoProtect

FY0910/30

Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900
Originálny náhradný filter pre čističku vzduchu: na ochranu pred znečistením, peľom, prachom, chlpmi domácich zvierat a vírusmi slúžia filter HEPA NanoProtect 3 v 1, aktívne uhlie a predfilter.
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Kompatibilné produkty
Séria PureProtect Mini 900

Séria PureProtect Mini 900
Inteligentná čistička vzduchu

AC0951/13

Účinne zachytáva 99,97 % nanočastíc (1)

Originálny filter pre čističku PureProtect Mini 900

  • Kompatibilita so sériou 900 a 800

  • Životnosť až 1 rok

  • V balení: 1 filter

  • Originálny filter Philips

Kompatibilný s čističkou série 900 a 800

Kompatibilný s čističkou série 900 a 800

Náhradný filter pre čističku vzduchu Philips série 900 a 800: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Model čističky vzduchu nájdete na zadnej strane zariadenia.

Dlhodobá životnosť filtra až 1 rok

Dlhodobá životnosť filtra až 1 rok

Filtre zabezpečujú optimálny filtračný výkon až na 1 rok (2), čím znižujú problémy a náklady. Na zlepšenie filtrácie pravidelne vysávajte predfilter.

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby dokonale sadol k vášmu zariadeniu. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte originálny filter Philips.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um, iUTA.

  2. (2) Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.