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  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
  • Účinná ochrana pre ten najlepší výkon

Originálny vymeniteľný filterNanoProtect HEPA

FY1410/30

1.9
| (9) Recenzie
Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
Filter NanoProtect HEPA sa postará o ochranu pred vírusmi, baktériami, peľom, prachom, časticami PM2,5 a zvieracími chlpmi.
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Originálny filter od spoločnosti Philips, ktorý dokonale sedí

Účinná ochrana pre ten najlepší výkon

  • Životnosť až 24 mesiacov

  • Odfiltruje 99,97 % častíc 0,003 µm

Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

Originálny filter Philips bol navrhnutý spolu so samotným zariadením, aby sa zabezpečilo dokonalé prispôsobenie, ktoré zaručuje nepretržitú bezproblémovú prevádzku zariadenia.

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa životnosti filtrov.

Odstraňuje až 99,9 % vírusov

Odstraňuje až 99,9 % vírusov

Čistič zachytáva aerosóly vrátane tých, ktoré môžu obsahovať respiračné vírusy. Nezávisle testované na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu. Testované aj na koronavírus (8).

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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1.9

z 5

9

Recenzie

3

07/04/2021

Україна

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

24/11/2020

България

България

Отличен ефект на пречистване на въздуха

Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен

Výhody

Има осезаем ефект от пречистването

Nevýhody

Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

04/03/2025

Česká republika

Česká republika

Podivné

Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.

  2. (2) Platí len pre vybrané modely s pripojením

  3. (3) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips

  4. (4) Materiál filtra NanoProtect HEPA poskytuje nižší odpor pre prúdenie vzduchu ako materiál filtra HEPA H13, vďaka čomu čistička vzduchu Philips s filtrom NanoProtect dosahuje vyššiu intenzitu dodávky čistého vzduchu (CADR) ako rovnako veľký certifikovaný filter HEPA H13.

  5. (5) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou NaCl aerosólu inštitútom iUTA podľa normy DIN71460-1.

  6. (6) Podmienené použitím filtra s čističkou Philips AC1711 alebo 1715.

  7. (7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chrípky A(H1N1).

  8. (8) Test intenzity mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.