FY1410/30
Životnosť až 24 mesiacov
Odfiltruje 99,97 % častíc 0,003 µm
Originálny filter Philips bol navrhnutý spolu so samotným zariadením, aby sa zabezpečilo dokonalé prispôsobenie, ktoré zaručuje nepretržitú bezproblémovú prevádzku zariadenia.
Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa životnosti filtrov.
Čistič zachytáva aerosóly vrátane tých, ktoré môžu obsahovať respiračné vírusy. Nezávisle testované na odstránenie až 99,9 % vírusov a aerosólov zo vzduchu. Testované aj na koronavírus (8).
1.9
z 5
9
Recenzie
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
lubo1972
24/11/2020
България
Отличен ефект на пречистване на въздуха
Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен
Výhody
Има осезаем ефект от пречистването
Nevýhody
Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Neřeknu
04/03/2025
Česká republika
Podivné
Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
Táto recenzia bola vytvorená pre Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
(1) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.
(2) Platí len pre vybrané modely s pripojením
(3) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips
(4) Materiál filtra NanoProtect HEPA poskytuje nižší odpor pre prúdenie vzduchu ako materiál filtra HEPA H13, vďaka čomu čistička vzduchu Philips s filtrom NanoProtect dosahuje vyššiu intenzitu dodávky čistého vzduchu (CADR) ako rovnako veľký certifikovaný filter HEPA H13.
(5) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou NaCl aerosólu inštitútom iUTA podľa normy DIN71460-1.
(6) Podmienené použitím filtra s čističkou Philips AC1711 alebo 1715.
(7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chrípky A(H1N1).
(8) Test intenzity mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.