FY2425/30
Originálny filter zvlhčovača vzduchu pre sériu 2000i
Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale ladí k zariadeniu a zaručuje trvalo vysoký výkon. Využíva technológiu NanoCloud, ktorá uvoľňuje neviditeľnú hmlu a zvlhčuje vzduch s až o 99 % nižším šírením baktérií (1)
Kompatibilita s modelmi série 2000i
V balení: 1 filter
Životnosť 6 mesiacov
Originálny filter Philips
Náhradné filtre pre čističku vzduchu a zvlhčovač vzduchu 2 v 1 Philips série 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Filtre poskytujú optimálny filtračný výkon až po dobu 6 mesiacov (1), čím znižujú náklady a starosti
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.0
z 5
2
Recenzie
IonG
07/04/2020
România
Curatare usoara?
Curatarea presupune scufundarea intr-o solutie de otet pana cand cad depunerile, apoi uscarea 'la umbra'. Asta poate dura o zi sau mai mult, timp in care purificatorul de aer nu functioneaza. Filtrul de schimb trebuie montat in suport, suport care contine filtrul vechi aflat in proces de curatare. Nu poti asadar sa inlocuiesti un filtru cu altul, fara a-l arunca pe cel vechi...Frumooos... In Bucuresti eu trebuie sa curat filtrul asta la fiecare luna (asa-i apa pe la noi), altfel aparatul intra intr-o eroare (E6) care nu-i explicata in niciun manual. Aceiasi eroare apare si daca senzorii de praf sunt murdari asa ca de fircare data curat senzorii, prefiltrul si filtrul de umidificare...Un aparat care cere timp si dedicatie. Daca-l recomand? Da, n-am incotro!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
AdrianFlorescu
06/01/2020
România
Trebuie schimbar des
De 6 luni detin un purificator&umidificator AC2729/50 care inca se mai vinde si aici. Chiar daca nu e momentul conform aplicatiei sa schimb acest filtru, eu stand in Bucuresti am folosit non-stop acest purificator si filtrul acesta a inceput sa scoata un miros mai putin placut (lucru mentionat si de producator ca se poate intampla). Eh, surpriza a venit acum cand nu este pe stock la niciun magazin. Intr-adevar ridica umiditatea asa cum trebuie, dar eu zic ca cei de la philips trebuie sa vanda in pachete de cate 3 bucati aceste filtre, sau sa construiasca un inlocuitor ce nu necesita schimbarea chiar deloc.
Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
Táto recenzia bola vytvorená pre Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
(1) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.
(2) v porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovania, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zníženie šírenia baktérií, testované nezávislým laboratóriom