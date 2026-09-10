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  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
  • Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami

Séria PureProtect Pet 3000Filter HEPA NanoProtect

FY3110/00

5

| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami

Originálny náhradný filter pre čističku vzduchu Philips Pet: 4-vrstvový systém s predfiltrom, filtrom HEPA, aktívnym uhlím a zložkou na zachytávanie zápachu zachytáva chlpy domácich zvierat, alergény a odstraňuje zápachy z srsti, steliva a výkalov domácich zvierat, čím zabezpečuje čistejší vzduch.

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Kompatibilné produkty
Séria PureProtect Pet 3000

Séria PureProtect Pet 3000
Inteligentná čistička vzduchu Pet

AC3360/11

Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat

Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami

  • Kompatibilita so sériou 3000

  • V balení: 1 filter

  • Životnosť až do 1 roka

  • Originálne filtre Philips

Kompatibilita so sériou PureProtectPet 3000

Kompatibilita so sériou PureProtectPet 3000

Náhradný filter pre čističky vzduchu Philips PureProtect Pet série 3000: AC3360. Model čističky vzduchu nájdete na zadnej strane zariadenia.

4-vrstvový filter HEPA zachytáva 99,97 % ultrajemných častíc

4-vrstvový filter HEPA zachytáva 99,97 % ultrajemných častíc

4-vrstvový systém kombinuje predfilter, filter HEPA, aktívne uhlie a zložku na zachytávanie zápachov. Zachytáva 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,003 mikróna (1) a účinne odstraňuje chlpy domácich zvierat, alergény, zápachy (2), baktérie a vírusy.

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

06/09/2026

Eesti

Eesti

Filter vähendab lemmikloomade lõhnu

See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 µm, iUTA.

  2. (2) Laboratórium tretej strany overilo odstránenie 5 zápachov z domácich zvierat: sírovodík (H₂S), amoniak (NH₃), metántiol (CH₃SH), kyselina octová (CH₃COOH) a trimetylamín (N(CH₃)₃).

  3. (3) Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.