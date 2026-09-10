Séria PureProtect Pet 3000

Dlhotrvajúca sviežosť a ochrana pre domác. s domácimi zvieratami
Originálny náhradný filter pre čističku vzduchu Philips Pet: 4-vrstvový systém s predfiltrom, filtrom HEPA, aktívnym uhlím a zložkou na zachytávanie zápachu zachytáva chlpy domácich zvierat, alergény a odstraňuje zápachy z srsti, steliva a výkalov domácich zvierat, čím zabezpečuje čistejší vzduch.
Kompatibilita so sériou 3000
V balení: 1 filter
Životnosť až do 1 roka
Originálne filtre Philips
Náhradný filter pre čističky vzduchu Philips PureProtect Pet série 3000: AC3360. Model čističky vzduchu nájdete na zadnej strane zariadenia.
4-vrstvový systém kombinuje predfilter, filter HEPA, aktívne uhlie a zložku na zachytávanie zápachov. Zachytáva 99,97 % častíc s veľkosťou až 0,003 mikróna (1) a účinne odstraňuje chlpy domácich zvierat, alergény, zápachy (2), baktérie a vírusy.
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
5.0
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Janakene 0508
06/09/2026
Eesti
Filter vähendab lemmikloomade lõhnu
See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 µm, iUTA.
(2) Laboratórium tretej strany overilo odstránenie 5 zápachov z domácich zvierat: sírovodík (H₂S), amoniak (NH₃), metántiol (CH₃SH), kyselina octová (CH₃COOH) a trimetylamín (N(CH₃)₃).
(3) Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.