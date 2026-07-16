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Všetky rady

  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
  • Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat

Séria PureProtect Pet 3000Inteligentná čistička vzduchu Pet

AC3360/11

5
| (21) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat
Život s domácimi zvieratami prináša lásku, ale aj neporiadok. Čistička vzduchu Philips Pet účinne zachytáva chlpy a neutralizuje bežné zápachy z domácich zvierat. Tichá prevádzka a dizajn prispôsobený domácim zvieratám vytvárajú čistejšie a pokojnejšie prostredie pre vás aj vaše domáce zvieratá.
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Inteligentná, tichá a vyrobená pre život s domácimi zvieratami

Účinne zachytáva chlpy a zápach z domácich zvierat

  • Určené pre domácnosti s domácimi zvieratami

  • Zameriava sa na 5 hlavných zápachov súvisiacich s domácimi zvieratami

  • Filter HEPA, aktívne uhlie, zložka na zachytávanie zápachov

  • Bezpečný dizajn pre domáce zvieratá v domácnosti

Odstraňuje > 90 % voľne sa vznášajúcich zvieracích chlpov za menej ako 1 hodinu

Odstraňuje > 90 % voľne sa vznášajúcich zvieracích chlpov za menej ako 1 hodinu

Ak žijete s domácimi zvieratami, viete, ako rýchlo sa hromadia ich chlpy. Táto čistička vzduchu pre domácich miláčikov využíva kruhový prúd vzduchu a Bernoulliho efekt na zachytávanie voľne sa vznášajúcich aj usadených chlpov, pričom za menej ako hodinu odstráni viac ako 90 % (1) z nich, čím vám pomôže udržiavať domácnosť čistejšiu s menšou námahou.

Účinne odstraňuje zápachy z domácich zvierat

Účinne odstraňuje zápachy z domácich zvierat

Vrstva aktívneho uhlíka so zložkou na zachytávanie zápachov v čističke vzduchu zachytáva a neutralizuje 5 bežných zápachov zvierat (2) vrátane zápachov z výkalov, mokrej srsti, misiek na krmivo a miest, kde sa zvieratá vyprázdňujú. Vďaka tomu zostane váš domov svieži a príjemný.

Výkonná aj vo väčších miestnostiach

Výkonná aj vo väčších miestnostiach

S CADR 400 m3/h (3) táto čistička vzduchu pre domácich miláčikov poskytuje silný prietok vzduchu, ktorý odstraňuje chlpy, zápachy a alergény z domácich zvierat za pár minút. Účinne vyčistí miestnosti až do 104 m2 (3), čo ho robí ideálnym pre obývacie izby, spálne alebo akýkoľvek priestor, ktorý zdieľate so svojimi domácimi miláčikmi.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

21

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

16/07/2026

Latvija

Latvija

Zamestnanec spoločnosti Philips

Iesaku mājām ar dzīvniekiem

Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Výhody

Vaikne, ilus disain

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

30/06/2026

Eesti

Eesti

Väga ilus ja efektiivne

Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!

Výhody

ilus, võtab vähe ruumi

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-04-22

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Odstránenie usadených chlpov sa testovalo v internom laboratóriu v komore s objemom 30 m³ v režime domácich zvierat. Miera prítomnosti v ovzduší: testované externým laboratóriom v komore s objemom 3 m³ v režime domácich zvierat. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od prostredia, druhu domáceho zvieraťa a množstva.

  2. (2) Testované externým laboratóriom v komore s objemom 30 m³ v režime Turbo počas 1 hodiny. Päť typov zápachov súvisiacich so zvieratami sa týka: sírovodíka, amoniaku, metántiolu, kyseliny octovej a trimetylamínu.

  3. (3) CADR testované podľa GB/T18801-2022,. Vhodná oblasť čistenia vypočítaná podľa normy NRCC-54013.

  4. (4) Zo vzduchu prechádzajúceho cez filter, testované podľa normy DIN71460 s aerosólom NaCl s veľkosťou 0,003 µm.

  5. (5) Akustický tlak, IEC 60704, vo vzdialenosti 1,5 m.