Určené pre domácnosti s domácimi zvieratami
Zameriava sa na 5 hlavných zápachov súvisiacich s domácimi zvieratami
Filter HEPA, aktívne uhlie, zložka na zachytávanie zápachov
Bezpečný dizajn pre domáce zvieratá v domácnosti
Ak žijete s domácimi zvieratami, viete, ako rýchlo sa hromadia ich chlpy. Táto čistička vzduchu pre domácich miláčikov využíva kruhový prúd vzduchu a Bernoulliho efekt na zachytávanie voľne sa vznášajúcich aj usadených chlpov, pričom za menej ako hodinu odstráni viac ako 90 % (1) z nich, čím vám pomôže udržiavať domácnosť čistejšiu s menšou námahou.
Vrstva aktívneho uhlíka so zložkou na zachytávanie zápachov v čističke vzduchu zachytáva a neutralizuje 5 bežných zápachov zvierat (2) vrátane zápachov z výkalov, mokrej srsti, misiek na krmivo a miest, kde sa zvieratá vyprázdňujú. Vďaka tomu zostane váš domov svieži a príjemný.
S CADR 400 m3/h (3) táto čistička vzduchu pre domácich miláčikov poskytuje silný prietok vzduchu, ktorý odstraňuje chlpy, zápachy a alergény z domácich zvierat za pár minút. Účinne vyčistí miestnosti až do 104 m2 (3), čo ho robí ideálnym pre obývacie izby, spálne alebo akýkoľvek priestor, ktorý zdieľate so svojimi domácimi miláčikmi.
5.0
z 5
21
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
4 zvēri
16/07/2026
Latvija
Zamestnanec spoločnosti Philips
Iesaku mājām ar dzīvniekiem
Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Výhody
Vaikne, ilus disain
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Sassu
30/06/2026
Eesti
Väga ilus ja efektiivne
Väga ilusa disainiga, mahub põhimõtteliselt igale poole. Tavapärases režiimis töötab nii vaikselt, et unustab ära, et see üldse toanurgas seisab. Meeldib, et saab rakenduse kaudu õhu kvaliteeti jälgida ja graafikuid tekitada, meil läheb õhtul automaatselt öörežiimile ja hommikul uuesti tavarežiimile. Väga mugav!
Výhody
ilus, võtab vähe ruumi
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-04-22
(1) Odstránenie usadených chlpov sa testovalo v internom laboratóriu v komore s objemom 30 m³ v režime domácich zvierat. Miera prítomnosti v ovzduší: testované externým laboratóriom v komore s objemom 3 m³ v režime domácich zvierat. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od prostredia, druhu domáceho zvieraťa a množstva.
(2) Testované externým laboratóriom v komore s objemom 30 m³ v režime Turbo počas 1 hodiny. Päť typov zápachov súvisiacich so zvieratami sa týka: sírovodíka, amoniaku, metántiolu, kyseliny octovej a trimetylamínu.
(3) CADR testované podľa GB/T18801-2022,. Vhodná oblasť čistenia vypočítaná podľa normy NRCC-54013.
(4) Zo vzduchu prechádzajúceho cez filter, testované podľa normy DIN71460 s aerosólom NaCl s veľkosťou 0,003 µm.
(5) Akustický tlak, IEC 60704, vo vzdialenosti 1,5 m.