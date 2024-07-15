FY3430/30
Kompatibilné so sériou 3000i
V balení: 1 filter
Životnosť 3 roky
Originálny filter Philips
Náhradné filtre do čističiek vzduchu Philips série 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Filtre zabezpečujú optimálny výkon až na 3 roky (2), čím znižujú problémy a náklady. Kvôli optimálnemu výkonu filtrovania predfilter pravidelne vymieňajte.
Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.
5.0
z 5
1
Recenzia
Candy 24
15/07/2024
Україна
Очищувач повітря
Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .
Výhody
Все подобається
Nevýhody
Немає такого
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA
(2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.ltra závisí od kvality vzduchu a používania.