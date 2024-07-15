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  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
  • Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i

Čistička vzduchu series 3000iFilter HEPA NanoProtect a aktívne uhlie

FY3430/30

5
| (1) Recenzia
Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i
Originálny náhradný filter pre čističku vzduchu: na ochranu pred znečistením, peľom, prachom, alergénmi domácich zvierat a vírusmi slúži filter HEPA NanoProtect 3 v 1, aktívne uhlie a predfilter.
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Kompatibilné produkty
Séria 3000i

Séria 3000i
Čistička vzduchu pre veľmi veľké miestnosti

AC3055/51

Séria 3000i

Séria 3000i
Čistička vzduchu pre veľmi veľké miestnosti

AC3059/51

Účinne zachytáva 99,97 % nanočastíc (1)

Originálny filter pre čističku vzduchu série 3000i

  • Kompatibilné so sériou 3000i

  • V balení: 1 filter

  • Životnosť 3 roky

  • Originálny filter Philips

Kompatibilné so sériou Philips 3000i

Kompatibilné so sériou Philips 3000i

Náhradné filtre do čističiek vzduchu Philips série 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Model čističky vzduchu nájdete na spodnej strane zariadenia.

Filtre s dlhou životnosťou až 3 roky

Filtre s dlhou životnosťou až 3 roky

Filtre zabezpečujú optimálny výkon až na 3 roky (2), čím znižujú problémy a náklady. Kvôli optimálnemu výkonu filtrovania predfilter pravidelne vymieňajte.

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips pre najlepší výkon

Originálny filter Philips je navrhnutý tak, aby bol dokonale kompatibilný s vaším spotrebičom. Na dosiahnutie optimálneho výkonu vždy používajte filter Philips.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

4
3
2
1

15/07/2024

Україна

Україна

Очищувач повітря

Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .

Výhody

Все подобається

Nevýhody

Немає такого

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

Táto recenzia bola vytvorená pre Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA

  2. (2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.ltra závisí od kvality vzduchu a používania.