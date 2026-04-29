Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Filter a zvlhčovač vzduchu
Všetky rady
Čistička vzduchu series 3000 Aktívny uhlíkový filter
Podpora
FY3432/10
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
Filter Philips Active Carbon efektívne zachytáva pachy a vdychovateľné nebezpečné plyny, ako napríklad VOC, ozón a formaldehyd zo vzduchu vo vašej domácnosti, aby ju udržiaval čistú a bezpečnú.
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme