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Čistička vzduchu series 3000 Aktívny uhlíkový filter

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Čistička vzduchu series 3000Aktívny uhlíkový filter

FY3432/10

Čistička vzduchu series 3000 Aktívny uhlíkový filter

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Návody a dokumentácia

Filter Philips Active Carbon efektívne zachytáva pachy a vdychovateľné nebezpečné plyny, ako napríklad VOC, ozón a formaldehyd zo vzduchu vo vašej domácnosti, aby ju udržiaval čistú a bezpečnú.

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  • 26 July 2026

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