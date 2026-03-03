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FY3435/00

FY3435/00

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O 99 %* menej baktérií vďaka prvotriednej technológii NanoCloud

Technológia NanoCloud od spoločnosti Philips má certifikát hygienickej bezpečnosti. Dokázalo sa, že šíri do okolitého vzduchu až o 99 %* menej baktérií ako ultrazvukové zvlhčovače.

Jednoduché čistenie zvlhčovacieho kotúča

Inteligentný dizajn umožňuje jednoduché čistenie a údržbu zvlhčovacieho kotúča. Jednoducho vyberte kotúč spolu s kolieskom kotúča z držiaka kolieska a opláchnite zvlhčovací kotúč pod prúdom vody z vodovodu.

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu a potrebu výmeny zvhlčovacieho kotúča

Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás okamžite upozorní na potrebu výmeny zvlhčovacieho kotúča. Ak zvlhčovací kotúč rýchlo nevymeníte, zariadenie prestane fungovať, aby nebežalo zbytočne. Otočný kotúč nie je nikdy ponorený do vody, prestane sa krútiť, keď je bez vody alebo keď dosiahne vopred nastavenú úroveň vlhkosti. Ventilátor bude ďalej fungovať v režime čistenia a vysuší zvlhčovací kotúč. Tak sa zaručí, že stále dýchate zdravý vzduch.

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