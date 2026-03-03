FY3435/30
Technológia NanoCloud
Až o 99 % menej baktérií
Životnosť až 6 mesiacov
Výmena filtra za originálny zvlhčovací kotúč Philips zaistí konštantne vysoký výkon a efektívnu prevádzku vášho zvlhčovača vzduchu. Je špeciálne určený pre uvedené zariadenie, aby sa zaručilo, že doň dokonale zapadne a že zariadenie bude fungovať hladko.
Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Vďaka svojej drobnej veľkosti je pre baktérie či zvyšky mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače (1).
Naše filtre prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa svojej životnosti.
Hodnotenie
(1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu