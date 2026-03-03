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  • Vždy zdravý vzduch
  • Vždy zdravý vzduch
  • Vždy zdravý vzduch
  • Vždy zdravý vzduch
  • Vždy zdravý vzduch
  • Vždy zdravý vzduch

Originálny vymeniteľný filterZvlhčovací kotúč

FY3435/30

Vždy zdravý vzduch
Originálny zvlhčovací filter Philips dokonale sadne do vášho prístroja, aby zaručil konštantne vysoký výkon. Používa technológiu NanoCloud, aby vysielal molekuly čistej vodnej pary nano veľkosti a zvlhčoval tak vzduch a zároveň ho zbavil 99 % baktérií.
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Technológia NanoCloud s hygienickým zvlhčovaním

Vždy zdravý vzduch

  • Technológia NanoCloud

  • Až o 99 % menej baktérií

  • Životnosť až 6 mesiacov

Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

Výmena filtra za originálny zvlhčovací kotúč Philips zaistí konštantne vysoký výkon a efektívnu prevádzku vášho zvlhčovača vzduchu. Je špeciálne určený pre uvedené zariadenie, aby sa zaručilo, že doň dokonale zapadne a že zariadenie bude fungovať hladko.

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Až o 99 % menej baktérií vďaka technológii NanoCloud (1)

Jedinečná technológia NanoCloud využíva prirodzené odparovanie na uvoľňovanie čistej vodnej pary. Vďaka svojej drobnej veľkosti je pre baktérie či zvyšky mimoriadne ťažké sa na ňu prichytiť – zvlhčuje vzduch s až o 99 % menším podielom uvoľňovaných baktérií ako štandardné ultrazvukové zvlhčovače (1).

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Naše filtre prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa svojej životnosti.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) V porovnaní s modulmi štandardného ultrazvukového zvlhčovača, ktoré neobsahujú ďalšiu technológiu na zamedzenie šírenia baktérií, testované v nezávislom laboratóriu