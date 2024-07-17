VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

  • FY4440_30.tif
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30
  • FY4440_30.tif
  • Alternative Product Photograph Philips Series 3 Nano Protect Filter FY4440/30

Originálny vymeniteľný filterIntegrovaný 3 v 1

FY4440/30

3.1

| (9) Recenzie

3 filtre v 1 na dosiahnutie výkonu ako pri prvom použití

Naša 3-vrstvová filtrácia s filtrom NanoProtect HEPA, filtrom Active Carbon s aktívnym uhlím a predfiltrom sa postará o ochranu pred baktériami, peľom, prachom, časticami PM2,5, zvieracími chlpmi a plynmi.

Zobraziť všetky výhody

Kompatibilné produkty

Séria 4000i

Séria 4000i
Čistička vzduchu pre mimoriadne veľké miestnosti

AC3854/51

Séria 4000i

Séria 4000i
Čistička vzduchu pre mimoriadne veľké miestnosti

AC3858/51

Originálny filter od spoločnosti Philips, ktorý dokonale sedí

3 filtre v 1 na dosiahnutie výkonu ako pri prvom použití

  • Životnosť až 36 mesiacov

  • HEPA, filter s akt. uhlím a predfilter

  • Filtruje 99,97 % pri 0,003 μm

  • Filtre na plyny a pachy

Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

Perfektné prispôsobenie pre trvalo vysoký výkon

Originálny filter Philips bol navrhnutý spolu so samotným zariadením, aby sa zabezpečilo dokonalé prispôsobenie, ktoré zaručuje nepretržitú bezproblémovú prevádzku zariadenia.

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Filtre Philips zabezpečujú efektívne fungovanie vášho zariadenia

Vzduchové filtre Philips prechádzajú pred uvoľnením z výroby súborom povinných a prísnych kontrolných testov. Podrobujú sa prísnym testom životnosti a odolnosti, aby mohli byť v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Naše filtre sú navrhnuté tak, aby poskytovali najlepší výkon vašej čističky Philips až do posledného dňa životnosti filtrov.

3 filtre v 1 pre pohodlie a vynikajúci výkon

3 filtre v 1 pre pohodlie a vynikajúci výkon

Valcový filter 3 v 1 kombinuje tri vrstvy filtrácie, ktoré zaisťujú výkon zariadenia ako pri prvom použití. (6) Náš filter s aktívnym uhlím Active Carbon, filter HEPA a predfilter sú optimálnou kombináciou, ktorá odstraňuje znečisťujúce látky, vírusy, alergény a baktérie. Aby ste mali istotu, že budete dýchať čistejší vzduch, odporúčame výmenu všetkých troch filtrov naraz.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

3.1

z 5

9

Recenzie

17/07/2024

Magyarország

Magyarország

Kiváló :)

Nagyon sok port össze szed, kisfiam allergiája miatt szereztük be azóta itthon nincs gond! Csak ajánlani tudom!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben

14/11/2020

Magyarország

Magyarország

A termék kiváló

Rengeteg por ,hajszál és szagokat eltávolítása kepes. Jo készülék.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Eredeti csereszűrő FY4440/30 Integrált 3 az 1-ben

20/03/2023

Polska

Polska

Czas zycia diltra

Byloby 5 gwiazek gdyby wytrzymal chociaz 30 miesiecy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Zintegrowany filtr 3w1 FY4440/30 NanoProtect HEPA

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. (1) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.

  2. (2) Platí len pre vybrané modely s pripojením

  3. (3) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips

  4. (4) Materiál filtra NanoProtect HEPA poskytuje nižší odpor pre prúdenie vzduchu ako materiál filtra HEPA H13, vďaka čomu čistička vzduchu Philips s filtrom NanoProtect dosahuje vyššiu intenzitu dodávky čistého vzduchu (CADR) ako rovnako veľký certifikovaný filter HEPA H13.

  5. (5) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou NaCl aerosólu inštitútom iUTA podľa normy DIN71460-1.

  6. (6) Podmienené použitím filtra s čističkou Philips AC1711 alebo 1715.

  7. (7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chrípky A(H1N1).

  8. (8) Test intenzity mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.