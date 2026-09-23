FY5182/30
Účinná ochrana pre ten najlepší výkon
Filter Philips Active Carbon efektívne zachytáva pachy a vdychovateľné nebezpečné plyny, ako napríklad VOC, ozón a formaldehyd zo vzduchu vo vašej domácnosti, aby ju udržiaval čistú a bezpečnú.
Životnosť až 12 mesiacov
Filtre na plyny a pachy
Pomocou aplikácie CleanHome+ (2) môžete kedykoľvek a kdekoľvek sledovať životnosť a stav filtra. Dostávajte upozornenie vždy, keď je čas na výmenu filtra, a jednoducho si objednajte náhradný priamo prostredníctvom aplikácie (3).
Zariadenie Philips vás upozorní na potrebu vyčistiť predfilter a vymeniť filter, čo zvládnete za menej ako minútu. Bezproblémová údržba zariadenia vám zaručí vždy čistý a zdravý vzduch.
Filter s aktívnym uhlím Philips poskytuje dôslednú ochranu a zaručuje optimálnu filtráciu až jeden rok. (1)
Hodnotenie
(1) Odporúčaná životnosť sa vypočítala podľa priemerného času používania používateľmi spoločnosti Philips a údajov WHO o úrovni vonkajšieho znečistenia v mestách. Skutočnú životnosť ovplyvňuje prostredie a frekvencia používania.
(2) Platí len pre vybrané modely s pripojením
(3) Platí len v krajinách, kde je k dispozícii obchod Philips
(4) Materiál filtra NanoProtect HEPA poskytuje nižší odpor pre prúdenie vzduchu ako materiál filtra HEPA H13, vďaka čomu čistička vzduchu Philips s filtrom NanoProtect dosahuje vyššiu intenzitu dodávky čistého vzduchu (CADR) ako rovnako veľký certifikovaný filter HEPA H13.
(5) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testované pomocou NaCl aerosólu inštitútom iUTA podľa normy DIN71460-1.
(6) Podmienené použitím filtra s čističkou Philips AC1711 alebo 1715.
(7) Test zníženia koncentrácie mikróbov vykonala spoločnosť Airmid Health group Ltd. v testovacej komore s veľkosťou 28,5 m³ kontaminovanej vo vzduchu rozptýleným vírusom chrípky A(H1N1).
(8) Test intenzity mikrobiálnej redukcie v externom laboratóriu v testovacej komore kontaminovanej aerosólmi vtáčieho koronavírusu (IBV) s filtrom Philips HEPA NanoProtect.