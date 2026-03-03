FYM970/30
Kompatibilný s Air Performer 9000 Series
V balení: 2 polkruhové filtre
Životnosť 3 roky
Originálny filter Philips
Náhradný čistiaci filter pre Philips Air Performer 4 v 1: AMF970. Číslo modelu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Tento originálny čistiaci filter poskytuje konzistentnú ochranu až 3 roky (2), čím znižuje námahu a náklady. Vaše zariadenie vypočíta životnosť filtra a upozorní vás, keď je potrebná výmena.
Údržba je bezproblémová vďaka jednoduchému systému zakliknutia a uvoľnenia. Stačí odomknúť, vybrať a vyčistiť alebo vymeniť filter v priebehu niekoľkých sekúnd.
(1) Zo vzduchu, ktorý prechádza cez filter, testovaný podľa normy DIN71460 s aerosólom NaCl 0,003 um a 0,3 um, inštitút iUTA.
(2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.