FYM971/00
Kompatibilný s Air Performer series 9000
Technológia NanoCloud
Životnosť 6 mesiacov
Originálny filter Philips
Náhradný zvlhčovací filter pre Philips Air Performer 4 v 1: AMF970. Číslo modelu nájdete na spodnej strane zariadenia.
Tento originálny zvlhčovací filter poskytuje konzistentné zvlhčovanie až 6 mesiacov (2), čím znižuje námahu a náklady. Vaše zariadenie vypočítava životnosť filtra a upozorní vás, keď je potrebná výmena.
Originálny zvlhčovací filter Philips je navrhnutý tak, aby dokonale pasoval do vášho zariadenia. Pre optimálny výkon vždy používajte originálny filter Philips.
(1) V porovnaní so štandardnými ultrazvukovými zvlhčovačmi bez dodatočnej technológie na zníženie šírenia baktérií, podľa testovania nezávislým laboratóriom.
(2) Vypočítaný priemer. Životnosť filtra závisí od kvality vzduchu a používania.