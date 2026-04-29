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WardrobeCare Kazety proti vodnému kameňu
Tento produkt už nie je dostupný
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GC019/00
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Žehliaci systém Philips WardrobeCare je vybavený jedinečným systémom DualProtect Anti-calc, ktorý odstraňuje až 99 % vodného kameňa. Špeciálne kazety proti vodnému kameňu demineralizujú vodu a zabraňujú tvorbe vodného kameňa až na 99 %.
500 SeriesOdžmolkovač
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