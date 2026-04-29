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WardrobeCare Kazety proti vodnému kameňu

Tento produkt už nie je dostupný

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WardrobeCareKazety proti vodnému kameňu

GC019/00

WardrobeCare Kazety proti vodnému kameňu

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Žehliaci systém Philips WardrobeCare je vybavený jedinečným systémom DualProtect Anti-calc, ktorý odstraňuje až 99 % vodného kameňa. Špeciálne kazety proti vodnému kameňu demineralizujú vodu a zabraňujú tvorbe vodného kameňa až na 99 %.

  • PDF súbor
  • 26 July 2026

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