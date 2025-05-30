Jednotka v žehlení
GC9642/60
GC9650/80
GC4558/20
GC3929/64
GC9324/20
GC4552/00
GC2671/50
GC299/40
GC9315/30
GC363/30
Odstraňuje textilné žmolky
Vhodné pre všetky odevy
2 batérie Philips typu AA sú v balení
Veľká plocha noža zaistí pokrytie väčšej plochy odevu naraz, vďaka čomu stačí menej pohybov na to, aby váš odev znova vyzeral ako nový
Nože sa otáčajú rýchlosťou až 8 800 otáčok za min na zaistenie účinného a rýchleho odstránenia textilných žmolkov z odevu
Nádobu, v ktorej sa ukladajú odstránené žmolky, možno jednoducho vybrať a vyprázdniť.
Ocenenia
4.9
z 5
61
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Natka27
30/05/2025
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý pomocník! Odžmolkovač funguje výborně – snadno a rychle odstraní žmolky z oblečení a textilu. Oblečení pak vypadá jako nové. Doporučuji všem, kdo chtějí prodloužit životnost svého oblečení :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Imo..
01/06/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Odzmolkovac
Super hracka, plni svou funkci. Jsem velice spokojenej :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/00 Odžmolkovač
Премиум
27/09/2024
България
Чудесен!
Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи