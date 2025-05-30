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  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač

500 SeriesOdžmolkovač

GC026/00

4.9
| (61) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Odžmolkovač
Odžmolkovač Philips vám umožní ľahko a rýchlo odstrániť látkové žmolky zo všetkých druhov odevov. Každé vaše oblečenie, nech už ide o sveter alebo deku, bude zase vyzerať ako nové.
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Jednotka v žehlení

Kompatibilné produkty
PerfectCare Elite

PerfectCare Elite
Žehlička s parným generátorom

GC9642/60

PerfectCare Elite

PerfectCare Elite
Žehlička s parným generátorom

GC9650/80

Azur

Azur
Naparovacia žehlička

GC4558/20

PerfectCare

PerfectCare
Naparovacia žehlička

GC3929/64

PerfectCare Aqua Pro

PerfectCare Aqua Pro
Žehlička s parným generátorom

GC9324/20

Azúrová

Azúrová
Naparovacia žehlička

GC4552/00

EasySpeed Advanced

EasySpeed Advanced
Naparovacia žehlička

GC2671/50

Ručný naparovač odevov

Ručný naparovač odevov

GC299/40

PerfectCare Aqua Pro

PerfectCare Aqua Pro
Parný generátor

GC9315/30

Steam&Go

Steam&Go
Ručný naparovač odevov

GC363/30

Okamžite oživte svoj starý odev

Odžmolkovač

  • Odstraňuje textilné žmolky

  • Vhodné pre všetky odevy

  • 2 batérie Philips typu AA sú v balení

Veľká plocha noža na pokrytie veľkej plochy naraz

Veľká plocha noža na pokrytie veľkej plochy naraz

Veľká plocha noža zaistí pokrytie väčšej plochy odevu naraz, vďaka čomu stačí menej pohybov na to, aby váš odev znova vyzeral ako nový

Až 8 800 otáčok noža za min na účinné odstraňovanie

Až 8 800 otáčok noža za min na účinné odstraňovanie

Nože sa otáčajú rýchlosťou až 8 800 otáčok za min na zaistenie účinného a rýchleho odstránenia textilných žmolkov z odevu

Nádobu na žmolky možno jednoducho vybrať a vyprázdniť

Nádobu na žmolky možno jednoducho vybrať a vyprázdniť

Nádobu, v ktorej sa ukladajú odstránené žmolky, možno jednoducho vybrať a vyprázdniť.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

61

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

3
2

30/05/2025

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý pomocník! Odžmolkovač funguje výborně – snadno a rychle odstraní žmolky z oblečení a textilu. Oblečení pak vypadá jako nové. Doporučuji všem, kdo chtějí prodloužit životnost svého oblečení :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

01/06/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Odzmolkovac

Super hracka, plni svou funkci. Jsem velice spokojenej :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/00 Odžmolkovač

27/09/2024

България

България

Чудесен!

Много съм доволна. Всички мои палта станаха, като нови!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Серия 500 GC026/00 Пилинг за дрехи

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