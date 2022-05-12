Jednotka v žehlení
1300 W, para až 24 g/min
Vodorovná a zvislá para
70 ml odnímateľná nádoba na vodu
Tepluvzdorná odkladacia taška
Elektrické čerpadlo automaticky vytvára súvislý prúd pary na jednoduché a rýchle odstraňovanie záhybov.
Kefový nadstavec roztvára vlákna tkaniny a umožňuje lepšie prenikanie pary. Obzvlášť sa hodí na hrubšie odevy, ako sú saká a kabáty. Taktiež pomáha odstraňovať nečistoty a chuchvalce.
Používanie naparovača je bezpečné pre všetky typy látok a tkanín na žehlenie. Naparovaciu plochu možno bezpečne pritlačiť na akékoľvek oblečenie bez rizika spálenia – oceníte to najmä pri jemných tkaninách, ako je hodváb.
Ocenenia
5.0
z 5
29
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Petpet
12/05/2022
Česká republika
nežehlím...už je pařím!
Tak toto je naprosto dokonalé! Potřebovala jsem něco praktického na vyžehlení halenek a šatů.....nemohla jsem si pořídit nic lepšího! Je to rychlé a praktické.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Zlatíčko
12/05/2022
Česká republika
Výrobek je vždy po ruce
Velmi rychle připraven k provozu, jednoduchá obsluha. Poradí si i se silnější látkou. Oblečení vyrovnáno během chvíle.Doporučuji všem, které nebaví žehlit a potřebují šetřit čas.
Výhody
Rychlé nahřátí, látku nespálí
Nevýhody
Troch těžší do ruky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Niky007
16/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník na úpravu šatů
Napařovač jsem si koupila hlavně kvůli šatům které se nedají kvůli jemnému materiálu, nebo složitosti střihu žehlit a jsem moc spokojená. Pracuje se s ním příjemně a jednoduše a ještě má moc pěknou barvu.
Výhody
Snadná manipulace, skvělé na šaty
Nevýhody
Nemá takový výkon jako žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač
V porovnaní s produktmi Philips Steam&Go GC310 a GC320. Bez vyhrievanej platne SmartFlow.
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.