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  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov

Steam&GoRučný naparovač odevov

GC363/30

5
| (29) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
Jednoduchšie naparovanie vďaka vyhrievanej platničke SmartFlow. Používajte ju vo zvislej alebo vodorovnej polohe na žehlenie miest, ktoré sa ťažko žehlia, a osvieženie odevov, pričom zaručene nič nespáli. Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduché používanie kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí pustiť paru a vychutnávať si efektívne žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Používanie vo zvislej aj vodorovnej polohe pre čo najlepšie výsledky

Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov

  • 1300 W, para až 24 g/min

  • Vodorovná a zvislá para

  • 70 ml odnímateľná nádoba na vodu

  • Tepluvzdorná odkladacia taška

Automatický kontinuálny výstup pary na jednoduché odstránenie záhybov

Automatický kontinuálny výstup pary na jednoduché odstránenie záhybov

Elektrické čerpadlo automaticky vytvára súvislý prúd pary na jednoduché a rýchle odstraňovanie záhybov.

Kefový nadstavec na hrubšie tkaniny

Kefový nadstavec na hrubšie tkaniny

Kefový nadstavec roztvára vlákna tkaniny a umožňuje lepšie prenikanie pary. Obzvlášť sa hodí na hrubšie odevy, ako sú saká a kabáty. Taktiež pomáha odstraňovať nečistoty a chuchvalce.

Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia

Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia

Používanie naparovača je bezpečné pre všetky typy látok a tkanín na žehlenie. Naparovaciu plochu možno bezpečne pritlačiť na akékoľvek oblečenie bez rizika spálenia – oceníte to najmä pri jemných tkaninách, ako je hodváb.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

29

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

nežehlím...už je pařím!

Tak toto je naprosto dokonalé! Potřebovala jsem něco praktického na vyžehlení halenek a šatů.....nemohla jsem si pořídit nic lepšího! Je to rychlé a praktické.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

12/05/2022

Česká republika

Česká republika

Výrobek je vždy po ruce

Velmi rychle připraven k provozu, jednoduchá obsluha. Poradí si i se silnější látkou. Oblečení vyrovnáno během chvíle.Doporučuji všem, které nebaví žehlit a potřebují šetřit čas.

Výhody

Rychlé nahřátí, látku nespálí

Nevýhody

Troch těžší do ruky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

16/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník na úpravu šatů

Napařovač jsem si koupila hlavně kvůli šatům které se nedají kvůli jemnému materiálu, nebo složitosti střihu žehlit a jsem moc spokojená. Pracuje se s ním příjemně a jednoduše a ještě má moc pěknou barvu.

Výhody

Snadná manipulace, skvělé na šaty

Nevýhody

Nemá takový výkon jako žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Steam&Go GC363/30 Ruční napařovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s produktmi Philips Steam&Go GC310 a GC320. Bez vyhrievanej platne SmartFlow.

  2. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.