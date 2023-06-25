Jednotka v žehlení
GC9642/60
GC9650/80
GC4558/20
GC3929/64
GC9324/20
GC4552/00
GC2671/50
GC299/40
GC9315/30
GC363/30
Odstraňuje textilné žmolky
Vhodné pre všetky odevy
2 batérie Philips typu AA sú v balení
Veľká plocha noža zaistí pokrytie väčšej plochy odevu naraz, vďaka čomu stačí menej pohybov na to, aby váš odev znova vyzeral ako nový
Nože sa otáčajú rýchlosťou až 8 800 otáčok za min na zaistenie účinného a rýchleho odstránenia textilných žmolkov z odevu
Nádobu, v ktorej sa ukladajú odstránené žmolky, možno jednoducho vybrať a vyprázdniť.
Ocenenia
4.8
z 5
87
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Lolita28
25/06/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Skvely vykon
Tento vyrobok mi zachranil sveter. Mala som najskor lacnejsi vyrobok od inej firmy, ale na moj oblubeny vlneny sveter a zmolky na nom vobec nestacil, a tak som si zakupila tento vyrobok a naprosta spokojnost! Odporucam!
Výhody
Vykon
Nevýhody
Sem tam sa zasekol, ale pak som na to prisla, ako na to rychlo rozchodit a pak uz som tie problemy nemala.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 500 Series GC026/80 Odžmolkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 500 Series GC026/80 Odžmolkovač
Sahara578
24/01/2023
Slovensko
Overený kupujúci
Produkt je veľmi výkonný.
Produkt je veľmi výkonný. Berie väčšie aj menšie žmolky. Veľmi dobrá kúpa.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 500 Series GC026/80 Odžmolkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 500 Series GC026/80 Odžmolkovač
Klarka98
15/01/2025
Česká republika
Skvělá věcička!!
Zachránil mi už spoustu kousků oblečení a nepřestává mě překvapovat jak malé žmolky dokáže odstranit!! Bílou mikinu mi to dokonce i opticky vybělilo, protože byl ve žmolkách zamotaný zřejmě i prach. Doporučuji všemi deseti!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/80 Odžmolkovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/80 Odžmolkovač