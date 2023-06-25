VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač
  • Odžmolkovač

500 SeriesOdžmolkovač

GC026/80

4.8
| (87) Recenzie | 99% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Odžmolkovač
Odžmolkovač Philips vám umožní ľahko a rýchlo odstrániť látkové žmolky zo všetkých druhov odevov. Každé vaše oblečenie, či už je to sveter alebo deka bude zase vyzerať ako nové.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Kompatibilné produkty
PerfectCare Elite

PerfectCare Elite
Žehlička s parným generátorom

GC9642/60

PerfectCare Elite

PerfectCare Elite
Žehlička s parným generátorom

GC9650/80

Azur

Azur
Naparovacia žehlička

GC4558/20

PerfectCare

PerfectCare
Naparovacia žehlička

GC3929/64

PerfectCare Aqua Pro

PerfectCare Aqua Pro
Žehlička s parným generátorom

GC9324/20

Azúrová

Azúrová
Naparovacia žehlička

GC4552/00

EasySpeed Advanced

EasySpeed Advanced
Naparovacia žehlička

GC2671/50

Ručný naparovač odevov

Ručný naparovač odevov

GC299/40

PerfectCare Aqua Pro

PerfectCare Aqua Pro
Parný generátor

GC9315/30

Steam&Go

Steam&Go
Ručný naparovač odevov

GC363/30

Okamžite oživte svoj starý odev

Odžmolkovač

  • Odstraňuje textilné žmolky

  • Vhodné pre všetky odevy

  • 2 batérie Philips typu AA sú v balení

Veľká plocha noža na pokrytie veľkej plochy naraz

Veľká plocha noža na pokrytie veľkej plochy naraz

Veľká plocha noža zaistí pokrytie väčšej plochy odevu naraz, vďaka čomu stačí menej pohybov na to, aby váš odev znova vyzeral ako nový

Až 8 800 otáčok noža za min na účinné odstraňovanie

Až 8 800 otáčok noža za min na účinné odstraňovanie

Nože sa otáčajú rýchlosťou až 8 800 otáčok za min na zaistenie účinného a rýchleho odstránenia textilných žmolkov z odevu

Nádobu na žmolky možno jednoducho vybrať a vyprázdniť

Nádobu na žmolky možno jednoducho vybrať a vyprázdniť

Nádobu, v ktorej sa ukladajú odstránené žmolky, možno jednoducho vybrať a vyprázdniť.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

87

Recenzie

99%

Odporúča tento produkt

3
1

25/06/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Skvely vykon

Tento vyrobok mi zachranil sveter. Mala som najskor lacnejsi vyrobok od inej firmy, ale na moj oblubeny vlneny sveter a zmolky na nom vobec nestacil, a tak som si zakupila tento vyrobok a naprosta spokojnost! Odporucam!

Výhody

Vykon

Nevýhody

Sem tam sa zasekol, ale pak som na to prisla, ako na to rychlo rozchodit a pak uz som tie problemy nemala.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 500 Series GC026/80 Odžmolkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 500 Series GC026/80 Odžmolkovač

24/01/2023

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Produkt je veľmi výkonný.

Produkt je veľmi výkonný. Berie väčšie aj menšie žmolky. Veľmi dobrá kúpa.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 500 Series GC026/80 Odžmolkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 500 Series GC026/80 Odžmolkovač

15/01/2025

Česká republika

Česká republika

Skvělá věcička!!

Zachránil mi už spoustu kousků oblečení a nepřestává mě překvapovat jak malé žmolky dokáže odstranit!! Bílou mikinu mi to dokonce i opticky vybělilo, protože byl ve žmolkách zamotaný zřejmě i prach. Doporučuji všemi deseti!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/80 Odžmolkovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre řada 500 GC026/80 Odžmolkovač

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky