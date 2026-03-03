GC3929/64
Jednotka v žehlení
2 400 W
Kontinuálny výstup pary 45 g/min
Zosilnená para až 185 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Žehlite všetko, od džínsov až po hodváb, bez úpravy teploty. Vďaka technológii OptimalTEMP nie je potrebné vykonávať žiadne nastavenia. Už viac nemusíte pred žehlením triediť bielizeň ani čakať na ohriatie či ochladenie žehličky. Ste v každom okamihu pripravení na každý typ tkaniny.
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy nespáli žiadnu tkaninu, ktorú možno žehliť. Dokonca ju môžete nechať položenú na odeve alebo na žehliacej doske. Nič nespálite. Garantujeme.
Poskytuje rýchle zohriatie a vysoký výkon.
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