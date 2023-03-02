Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 45 g/min
210 g zosilnená para
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne viac pary, takže záhyby sa odstránia rýchlejšie.
Ocenenia
4.5
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
katkaj
02/03/2023
Slovensko
Produkt odporúčam
Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.
Výhody
Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Táňa72
05/05/2021
Česká republika
Velmi příjemné žehlení.
Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.
Výhody
Výkon,funkce a cena.
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Evita574
14/04/2021
Česká republika
Žehličku doporučuji
Zatím jsem žehličku vyzkoušela jen jednou na jednohodinové žehlení. Tíha žehličky mi nepřijde nijak závratná. Celkově je žehlička super. Žehlící stupně bohatě stačí. Otočný kabel je takové příjemné malé plus. Co mi moc nevyhovuje je, že není poznat jak moc plná je nádržka na vodu. Opravdu se musí plnit odměrkou, aby se nádržka nepřeplnila. I přes to, že má nádržka 300 ml. musela jsem 4x do hodiny doplňovat.
Výhody
odnímatelná "nádržka" na vodní kámen, otočný kabel,
Nevýhody
"neprůhlednost" materiálu - nelze poznat úroveň naplnění nádržky na vodu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička