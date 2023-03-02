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  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary
  • Garancia výkonnej pary

AzúrováNaparovacia žehlička

GC4552/00

4.5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Garancia výkonnej pary
Vďaka nášmu inovatívnemu dizajnu sa čiastočky vodného kameňa jednoducho rozbijú a automaticky zhromaždia vo vyberateľnej nádobke na vodný kameň. Vodný kameň možno jednoducho vymyť za menej než 15 sekúnd, čo umožňuje neustále dosahovať skvelé výsledky.
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Jednotka v žehlení

S lepším systémom na odst. vodného kameňa Quick Calc Release

Garancia výkonnej pary

  • Kontinuálny výstup pary 45 g/min

  • 210 g zosilnená para

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

Zosilnená para až 210 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.

2 400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2 400 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo

Výstup pary až 45 g/min. na rýchlejšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 45 g/min. na rýchlejšie vyžehlenie záhybov

Vďaka silnému a kontinuálnemu výstupu pary tkaninou prenikne viac pary, takže záhyby sa odstránia rýchlejšie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

02/03/2023

Slovensko

Slovensko

Produkt odporúčam

Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.

Výhody

Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,

Nevýhody

-

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Velmi příjemné žehlení.

Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.

Výhody

Výkon,funkce a cena.

Nevýhody

žádné

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

14/04/2021

Česká republika

Česká republika

Žehličku doporučuji

Zatím jsem žehličku vyzkoušela jen jednou na jednohodinové žehlení. Tíha žehličky mi nepřijde nijak závratná. Celkově je žehlička super. Žehlící stupně bohatě stačí. Otočný kabel je takové příjemné malé plus. Co mi moc nevyhovuje je, že není poznat jak moc plná je nádržka na vodu. Opravdu se musí plnit odměrkou, aby se nádržka nepřeplnila. I přes to, že má nádržka 300 ml. musela jsem 4x do hodiny doplňovat.

Výhody

odnímatelná "nádržka" na vodní kámen, otočný kabel,

Nevýhody

"neprůhlednost" materiálu - nelze poznat úroveň naplnění nádržky na vodu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička

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