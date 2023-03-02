Jednotka v žehlení
Kontinuálny výstup pary 50 g/min
Zosilnená para 230 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché vyrovnanie nepoddajných záhybov.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.4
z 5
12
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
katkaj
02/03/2023
Slovensko
Produkt odporúčam
Po prieskume trhu som sa rozhodla pre túto žehličku. V prvom rade mi vyhovujú jej skvelé parné funkcie. Oceňujem aj technológiu spracovania tvrdej vody - hoci máme veľmi tvrdú vodu, za celý čas používania sa mi nestalo, že by mi parné otvory upchal vodný kameň, s čím som sa stretla u iných značiek žehličiek. Rovnako mi vyhovuje, že žehlička je ťažšia, čím lepšie priľná na žehlené prádlo. Veľkým plus je otáčateľná šnúra! Za mňa, super kúpa.
Výhody
Uvoľňovanie vodného kameňa, parné funkcie,
Nevýhody
-
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azúrová GC4552/00 Naparovacia žehlička
Táňa72
05/05/2021
Česká republika
Velmi příjemné žehlení.
Žehličku jsem vybrala na doporučení kamarádky,jsem velmi spojená s výkonem,funkcemi a hlavně žehlicí plochou a taky má hezkou barvu.Výborně žehlí,koupila jsem tu samou své dceři jako dárek.Za obě velká spokojenost.
Výhody
Výkon,funkce a cena.
Nevýhody
žádné
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Napařovací žehlička
Nikol19
09/11/2021
Україна
Просто чудова праска! Задоволена на всі 100%
Я закохалась в неї! Красива, стильна, прасує речі- просто ідеально, прасувати з нею одне задоволення, а це для мене важливо, тому що я прасую часто і дуже люблю це заняття! А сковзить вона- як по льоду і це кайф!!!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4554/40 Парова праска