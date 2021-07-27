Jednotka v žehlení
2300 W
180 g zosilnená para
Kontinuálny výstup pary 35 g/min
Keramická žehliaca plocha
Poskytuje rýchle zahriatie za 30 sekúnd na dosiahnutie rýchleho spustenia.
Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.
Výstup pary až 35 g/min. poskytuje vysoký a stabilný výkon
Ocenenia
4.9
z 5
19
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Luc4
27/07/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Maximální spokojenost
S vybranou žehličkou jsme po 2 měsících používání velmi spokojeni. Funguje bezvadně.
Výhody
Lehká > snadné žehlení
Nevýhody
--
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička
Bori89
02/09/2022
България
Overený kupujúci
Продуктите са качествени
Избирам продуктите защото са лесни за ползвани и качествени ! Имат лесна подръжка !
Výhody
Бързо загрява, добре глади
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия
mozko
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Покрива моите очаквания напълно
удобна ютия, която си върши перфектно работата, загравя бързо, лесно се работи с нея.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия