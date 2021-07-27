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  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca
  • Rýchlejšie – od začiatku až do konca

EasySpeed AdvancedNaparovacia žehlička

GC2671/50

4.9
| (19) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie – od začiatku až do konca
Zrýchlite proces žehlenia od začiatku až do konca – vďaka rýchlemu zahriatiu, otvoru na vodu XL, silnému prúdu pary, ktorý si poradí aj so zložitými záhybmi, odolnej keramickej žehliacej ploche pre rýchle kĺzanie a nášmu systému ochrany pred odkvapkávaním Drip-stop. Týchto 5 techník predstavuje ideálne riešenie na urýchlenie vášho žehlenia.
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Jednotka v žehlení

Zrýchli vaše žehlenie využitím 5 techník

Rýchlejšie – od začiatku až do konca

  • 2300 W

  • 180 g zosilnená para

  • Kontinuálny výstup pary 35 g/min

  • Keramická žehliaca plocha

2300 W na rýchle zahriatie za 30 sekúnd

2300 W na rýchle zahriatie za 30 sekúnd

Poskytuje rýchle zahriatie za 30 sekúnd na dosiahnutie rýchleho spustenia.

Zosilnená para až 180 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 180 g na odstránenie nepoddajných záhybov

Preniká hlboko do tkanín a umožňuje jednoduché odstránenie nepoddajných záhybov.

Výstup pary až 35 g/min. poskytuje vysoký a stabilný výkon

Výstup pary až 35 g/min. poskytuje vysoký a stabilný výkon

Výstup pary až 35 g/min. poskytuje vysoký a stabilný výkon

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.9

z 5

19

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

27/07/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Maximální spokojenost

S vybranou žehličkou jsme po 2 měsících používání velmi spokojeni. Funguje bezvadně.

Výhody

Lehká > snadné žehlení

Nevýhody

--

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2670/20 Napařovací žehlička

02/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Продуктите са качествени

Избирам продуктите защото са лесни за ползвани и качествени ! Имат лесна подръжка !

Výhody

Бързо загрява, добре глади

Nevýhody

Няма

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2670/20 Парна ютия

01/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Покрива моите очаквания напълно

удобна ютия, която си върши перфектно работата, загравя бързо, лесно се работи с нея.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed Advanced GC2672/40 Парна ютия

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