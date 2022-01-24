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  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie
  • Super výkonné žehlenie

PerfectCare Aqua ProŽehlička s parným generátorom

GC9324/20

4.9
| (15) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Super výkonné žehlenie
Systém PerfectCare Aqua Pro obsahuje neskutočne ľahkú žehličku a mimoriadne veľkú 2,5 l nádobu na vodu, takže je ideálny na dlhé žehlenie a zvislé naparovanie.
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Jednotka v žehlení

s ultra ľahkou žehličkou

Super výkonné žehlenie

  • Max. tlak pary 6,5 baru

  • Zosilnená para až 440 g

  • Nádoba na vodu s objemom 2,5 l

  • Ultraľahká žehlička

Výnimočne veľká nádoba na vodu na dlhšie použitie bez prerušenia

Výnimočne veľká nádoba na vodu na dlhšie použitie bez prerušenia

Nádoba na vodu má výnimočne veľkú kapacitu 2,5 l, takže môžete pohodlne žehliť až 3 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu. Je tiež priehľadná, takže zo všetkých uhlov získate prehľad o tom, koľko vody zostáva na ďalšie efektívne generovanie pary. A keď už budete potrebovať vodu doplniť, tento naparovací žehliaci systém má veľký nalievací otvor na vodu, ktorý umožňuje kedykoľvek počas žehlenia jednoduché doplnenie vody buď z kohútika, alebo pomocou nádoby na vodu či fľaše.

Jednoduchý a výkonný systém odstraňovania vodného kameňa

Jednoduchý a výkonný systém odstraňovania vodného kameňa

Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa chráni žehličku a zaručuje nepretržitý a maximálny výkon pary. Exkluzívny dizajn a ideálna poloha funkcie Easy De-Calc Plus umožňujú dokonalé odstránenie vodného kameňa a predlžujú tak životnosť žehličky s parným generátorom. Žehlička vás pomocou svetelnej aj zvukovej signalizácie upozorní, keď nastane čas na vyčistenie a odstránenie vodného kameňa. Keď zariadenie vychladne, jednoducho vyberte uzáver Easy De-Calc, zlejte znečistenú vodu a vodný kameň do hrnčeka a potom vylejte.

Usporte energiu v režime ECO

Usporte energiu v režime ECO

Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

15

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

24/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Žehlení nebylo nikdy tak snadné

Přístroj se používá velmi snadno. Zařízení je hned připraveno k použití jak ve vertikálním směru tak možnost horizontálním.

Výhody

efektivita, rychlost použití, snadné žehlení

Nevýhody

s vodou trochu težšíí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Parní generátor

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Perfektní zehlení

S tímto parním generátorem je prádlo mnohem rychleji vyžehlené. Výhodou je, že se nikam vedle nemusí odkládat, nenastavují se žádné teploty, zvládne bez spálení vyžehlit jak hedvábí, tak bavlnu. Je perfektní.

Výhody

Jedna teplota na všechny druhy

Nevýhody

Trochu těžší

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Parní generátor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Parní generátor

07/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Много добърър уред

Удобен, лек, мощен. Препоръчвам, много удобен за гладене.

Výhody

лек, но мощен

Nevýhody

шумен

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Ютия с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Ютия с парогенератор

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  1. až 45 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v režime ECO v porovnaní s režimom TURBO