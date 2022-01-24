Jednotka v žehlení
Max. tlak pary 6,5 baru
Zosilnená para až 440 g
Nádoba na vodu s objemom 2,5 l
Ultraľahká žehlička
Nádoba na vodu má výnimočne veľkú kapacitu 2,5 l, takže môžete pohodlne žehliť až 3 hodiny bez prerušenia a bez toho, aby ste museli doplniť nádobu. Je tiež priehľadná, takže zo všetkých uhlov získate prehľad o tom, koľko vody zostáva na ďalšie efektívne generovanie pary. A keď už budete potrebovať vodu doplniť, tento naparovací žehliaci systém má veľký nalievací otvor na vodu, ktorý umožňuje kedykoľvek počas žehlenia jednoduché doplnenie vody buď z kohútika, alebo pomocou nádoby na vodu či fľaše.
Pravidelné odstraňovanie vodného kameňa chráni žehličku a zaručuje nepretržitý a maximálny výkon pary. Exkluzívny dizajn a ideálna poloha funkcie Easy De-Calc Plus umožňujú dokonalé odstránenie vodného kameňa a predlžujú tak životnosť žehličky s parným generátorom. Žehlička vás pomocou svetelnej aj zvukovej signalizácie upozorní, keď nastane čas na vyčistenie a odstránenie vodného kameňa. Keď zariadenie vychladne, jednoducho vyberte uzáver Easy De-Calc, zlejte znečistenú vodu a vodný kameň do hrnčeka a potom vylejte.
Režim ECO vám umožňuje ušetriť energiu bez zníženia kvality výsledkov žehlenia. Režim ECO používa znížené množstvo pary, ktoré však je dostatočné na to, aby vyžehlilo všetko vaše oblečenie.
Ocenenia
4.9
z 5
15
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Jindra252
24/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Žehlení nebylo nikdy tak snadné
Přístroj se používá velmi snadno. Zařízení je hned připraveno k použití jak ve vertikálním směru tak možnost horizontálním.
Výhody
efektivita, rychlost použití, snadné žehlení
Nevýhody
s vodou trochu težšíí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Parní generátor
Hasimka
18/05/2020
Česká republika
Perfektní zehlení
S tímto parním generátorem je prádlo mnohem rychleji vyžehlené. Výhodou je, že se nikam vedle nemusí odkládat, nenastavují se žádné teploty, zvládne bez spálení vyžehlit jak hedvábí, tak bavlnu. Je perfektní.
Výhody
Jedna teplota na všechny druhy
Nevýhody
Trochu těžší
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Parní generátor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Parní generátor
essa68
07/09/2022
България
Overený kupujúci
Много добърър уред
Удобен, лек, мощен. Препоръчвам, много удобен за гладене.
Výhody
лек, но мощен
Nevýhody
шумен
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Ютия с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua Pro GC9315/30 Ютия с парогенератор
až 45 % úspora energie podľa normy IEC 603311 v režime ECO v porovnaní s režimom TURBO