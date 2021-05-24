Jednotka v žehlení
1000 W, para až 20 g/min
Zvislé naparovanie
60 ml neodnímateľná nádoba na vodu
Elektrické čerpadlo automaticky vytvára súvislý prúd pary na jednoduché a rýchle odstraňovanie záhybov.
Kefový nadstavec roztvára vlákna tkaniny a umožňuje lepšie prenikanie pary. Obzvlášť sa hodí na hrubšie odevy, ako sú saká a kabáty. Taktiež pomáha odstraňovať nečistoty a chuchvalce.
Používanie naparovača je bezpečné pre všetky typy látok a tkanín na žehlenie. Naparovaciu plochu možno bezpečne pritlačiť na akékoľvek oblečenie bez rizika spálenia – oceníte to najmä pri jemných tkaninách, ako je hodváb.
Ocenenia
5.0
z 5
33
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
JanaPra
24/05/2021
Česká republika
Overený kupujúci
ruční napařovač
Ruční napařovač je lehký, skladný, vhodný i na cestování. Pára se dostane do všech záhybů i tam kde se nedostane žehlička a tím slní svůj účel. Velká spokojenost.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač
radka007
12/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník
Ruční napařovač Vám snadno a rychle zajistí, aby Váš oděv vypadal co nejlépe i bez žehlícího prkna a k tomu bude mít Vaše oblečení svěží vůni. Stane se Vaším nenahraditelným pomocníkem na cestách.
Výhody
Snadná manipulace
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač
žabička
04/05/2021
Česká republika
pomáhá při desinfelci v ložnici,proti roztočům
vynikající na cesty,nemám zmačkané oblečení a vejde se do kufru.
Výhody
je lehký a skladný
Nevýhody
nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač
Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.