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  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
  • Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov

Ručný naparovač odevov

GC299/40

5
| (33) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov
Tento ručný naparovač odevov je ideálny na jemné tkaniny a miesta, ktoré sa ťažko žehlia, a dodá akémukoľvek oblečeniu a čalúneniu svieži vzhľad, pričom zaručene nič nespáli. Ľahký a kompaktný dizajn umožňuje jednoduché používanie kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí pustiť paru a vychutnávať si efektívne žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Ideálny spol. na žehlenie – žehliaca doska nie je vôbec potrebná

Kompaktné riešenie na jednoduché odstránenie záhybov

  • 1000 W, para až 20 g/min

  • Zvislé naparovanie

  • 60 ml neodnímateľná nádoba na vodu

Automatický kontinuálny výstup pary na jednoduché odstránenie záhybov

Automatický kontinuálny výstup pary na jednoduché odstránenie záhybov

Elektrické čerpadlo automaticky vytvára súvislý prúd pary na jednoduché a rýchle odstraňovanie záhybov.

Kefový nadstavec na hrubšie tkaniny

Kefový nadstavec na hrubšie tkaniny

Kefový nadstavec roztvára vlákna tkaniny a umožňuje lepšie prenikanie pary. Obzvlášť sa hodí na hrubšie odevy, ako sú saká a kabáty. Taktiež pomáha odstraňovať nečistoty a chuchvalce.

Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia

Bezpečné pre všetky žehliteľné tkaniny s garanciou nespálenia

Používanie naparovača je bezpečné pre všetky typy látok a tkanín na žehlenie. Naparovaciu plochu možno bezpečne pritlačiť na akékoľvek oblečenie bez rizika spálenia – oceníte to najmä pri jemných tkaninách, ako je hodváb.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

33

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

24/05/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

ruční napařovač

Ruční napařovač je lehký, skladný, vhodný i na cestování. Pára se dostane do všech záhybů i tam kde se nedostane žehlička a tím slní svůj účel. Velká spokojenost.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač

12/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Ruční napařovač Vám snadno a rychle zajistí, aby Váš oděv vypadal co nejlépe i bez žehlícího prkna a k tomu bude mít Vaše oblečení svěží vůni. Stane se Vaším nenahraditelným pomocníkem na cestách.

Výhody

Snadná manipulace

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

pomáhá při desinfelci v ložnici,proti roztočům

vynikající na cesty,nemám zmačkané oblečení a vejde se do kufru.

Výhody

je lehký a skladný

Nevýhody

nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC299/40 Ruční napařovač

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované externým orgánom na typy baktérií Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 pri dobe naparovania 1 minúta.