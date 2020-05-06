Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa
Vhodný pre všetky žehličky
Balenie obsahuje 1 kazetu
Usadeniny vápnika môžu upchať žehličku a spôsobiť jej poškodenie. Špeciálna iónová výmenná živica vnútri filtra odstraňuje 99 % vodného kameňa z vodovodnej vody, čím predlžuje životnosť žehličky až 4-krát*.
Demineralizovaná voda z IronCare zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa vnútri žehličky. Častice vápnika neupchávajú parné otvory, čím pomáhajú žehličke poskytovať parný výkon s konzistentnou kvalitou.
S filtrom IronCare môžete vždy ľahko doplniť vodu do nádržky žehličky. Protišmykové rukoväti umožňujú pohodlnejšiu manipuláciu.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
MartinPRG
06/05/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Jednoduchý a učinný
Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Testované na žehličkách Philips série GC5000 pri tvrdosti vody 16,8°˚dH, so zameraním iba na usádzanie vodného kameňa.