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Všetky rady

  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
  • Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie

Tento produkt už nie je dostupný

IronCareVodný filter pre žehličky

GC024/10

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie
Filter IronCare odstráni vodný kameň z vody z vodovodu a postará sa o najlepší výkon vašej žehličky, čím predĺži jej životnosť až štvornásobne*. S týmto inovatívnym filtrom navrhnutým pre všetky žehliace zariadenia bude udržiavanie žehličky bez vodného kameňa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
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Jednotka v žehlení

Predlžuje životnosť až 4-krát*

Chráni pred poškodením v dôsledku vodného kameňa a korózie

  • Zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa

  • Vhodný pre všetky žehličky

  • Balenie obsahuje 1 kazetu

Voda bez 99 % vodného kameňa na predĺženie životnosti žehličky

Voda bez 99 % vodného kameňa na predĺženie životnosti žehličky

Usadeniny vápnika môžu upchať žehličku a spôsobiť jej poškodenie. Špeciálna iónová výmenná živica vnútri filtra odstraňuje 99 % vodného kameňa z vodovodnej vody, čím predlžuje životnosť žehličky až 4-krát*.

Zabraňuje upchávaniu parných otvorov

Zabraňuje upchávaniu parných otvorov

Demineralizovaná voda z IronCare zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa vnútri žehličky. Častice vápnika neupchávajú parné otvory, čím pomáhajú žehličke poskytovať parný výkon s konzistentnou kvalitou.

Protišmykové rukoväti na pohodlné používanie

Protišmykové rukoväti na pohodlné používanie

S filtrom IronCare môžete vždy ľahko doplniť vodu do nádržky žehličky. Protišmykové rukoväti umožňujú pohodlnejšiu manipuláciu.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

06/05/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Jednoduchý a učinný

Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované na žehličkách Philips série GC5000 pri tvrdosti vody 16,8°˚dH, so zameraním iba na usádzanie vodného kameňa.