Jednotka v žehlení
Zosilnená para až 90 g
Nelepivá žehliaca plocha
Systém proti usádzaniu vodného kameňa
Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 220 ml nádobe na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.
Táto naparovacia žehlička sa môže používať s obyčajnou vodou z vodovodu, pretože s posuvným prepínačom Calc Clean je odstraňovanie vodného kameňa zo žehličky hračka. Na zachovanie správnej funkcie žehličky by ste mali pri používaní vody z vodovodu používať funkciu na odstránenie vodného kameňa raz za mesiac.
Ocenenia
4.8
z 5
42
Recenzie
95%
Odporúča tento produkt
Rozaa
14/07/2021
Česká republika
Lehká žehlička
Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
P.W.
06/07/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Lehká žehlička
Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.
Výhody
Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel
Nevýhody
Nenašla jsem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
rachile
29/06/2021
Česká republika
Súčasť akcie
Skvělí vyrobek
V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena
Výhody
Snadná manipulace a kvalita zpracovani
Nevýhody
Zadne
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička
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