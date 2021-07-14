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  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
  • Jednoduchá a účinná
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EasySpeedNaparovacia žehlička

GC1742/40

4.8
| (42) Recenzie | 95% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jednoduchá a účinná
So žehličkou EasySpeed dosiahnete pohodlné a vysoko efektívne žehlenie vďaka silnému prúdu pary, ktorá si poradí aj so zložitými záhybmi, nelepivej žehliacej ploche, ktorá sa jednoducho kĺže po všetkých tkaninách, a funkcii Calc Clean zabezpečujúcej dlhotrvajúci výkon.
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Jednotka v žehlení

4 nastavenia pary pre lepšie výsledky žehlenia

Jednoduchá a účinná

  • Zosilnená para až 90 g

  • Nelepivá žehliaca plocha

  • Systém proti usádzaniu vodného kameňa

220 ml nádoba na vodu umožní dlhšie žehlenie

220 ml nádoba na vodu umožní dlhšie žehlenie

Menej dopĺňania vďaka extra veľkej 220 ml nádobe na vodu, takže na jeden raz vyžehlíte viac oblečenia.

4 nastavenia pary na dosiahnutie lepších výsledkov pre rôzne druhy látok

Zabudovaná funkcia čistenia Calc Clean pre dlhotrvajúci výkon naparovania

Zabudovaná funkcia čistenia Calc Clean pre dlhotrvajúci výkon naparovania

Táto naparovacia žehlička sa môže používať s obyčajnou vodou z vodovodu, pretože s posuvným prepínačom Calc Clean je odstraňovanie vodného kameňa zo žehličky hračka. Na zachovanie správnej funkcie žehličky by ste mali pri používaní vody z vodovodu používať funkciu na odstránenie vodného kameňa raz za mesiac.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

42

Recenzie

95%

Odporúča tento produkt

2

14/07/2021

Česká republika

Česká republika

Lehká žehlička

Výborný poměr cena-výkon, na základní žehlení bohatě stačí. Je lehká.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

06/07/2021

Česká republika

Česká republika

Lehká žehlička

Žehlička je lehká, dobře se drží v ruce, madlo nepálí. Přívodní elektrický kabel je dlouhý, tudíž se krásně dá žehlit větší plocha najednou a nemusí se oblečení neustále posunovat.

Výhody

Malá hmotnost, dlouhý elektrický kabel

Nevýhody

Nenašla jsem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

29/06/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělí vyrobek

V daném cenové kategorii bezkonkurenční vyrobek opravdu dobrá cena

Výhody

Snadná manipulace a kvalita zpracovani

Nevýhody

Zadne

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC1742/40 Parní žehlička

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